Uomini e Donne non ha creato solo coppie che sono entrate nel cuore di tutti i telespettatori, ma vere e proprie famiglie: è il caso di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che sono diventati genitori della piccola Bianca dopo essersi innamorati nel celebre studio.

Dopo tanti anni di trono classico, nella sua forma tradizionale, che prevede la scelta tra tanti corteggiatori o corteggiatrici, qualche tempo fa Maria De Filippi ha voluto introdurre la novità del trono over: uomini e donne si sono incontrati nel dating show e si sono innamorati, come Luisa e Salvio che stanno per convolare a nozze, ma c’è ancora chi sta cercando il grande amore, come Armando Incarnato, alle prese con le sue conoscenze.

Emblematico il caso di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, dopo vari tira e molla, e la partecipazione al programma Temptation Island hanno deciso di uscire insieme dal programma per vivere il loro amore, dal quale è nata Bianca.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la vita in Puglia

C’è sempre molta curiosità intorno alla coppia e c’è chi si chiede dove vivano i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne: Sossio e Ursula vivono insieme in Puglia, la terra d’origine della bionda ex dama. L’ex calciatore ha deciso quindi di lasciare la sua vita a Castellammare per vivere la sua storia d’amore a Taranto.

Una passione che ha completamente travolto e sconvolto le loro vite, al punto da spingerli a realizzare un progetto di famiglia al quale non avevano pensato. Oggi sono felici e innamorati, come si evince dalle foto che è possibile osservare sui rispettivi profili Instagram. Il loro nido d’amore è caratterizzato da un arredamento romantico ed elegante, nel quale spicca il tocco femminile dato da Ursula.

Nei mesi in cui sono stati seduti all’interno delle rispettive platee, Sossio e Ursula hanno vissuto tutte le fasi dell’amore: si sono infatuati l’uno dell’altro per poi litigare ferocemente, si sono distaccati e si sono rincorsi. La loro partecipazione a Temptation Island sembrava essersi conclusa con un addio definitivo, ma Sossio è riuscito a riconquistare quella che ha definito come la donna della sua vita.

Sossio e Ursula organizzano il loro matrimonio

I due sono tornati insieme e sono poi rientrati negli studi in cui è nato il loro amore, ma solo per presentare al pubblico la piccola Bianca, nata proprio da questa unione. Un lieto fine che ha commosso i loro amici, gli opinionisti, il pubblico e la stessa Maria De Filippi, la padrona di casa che ha benedetto questo incontro dall’alto dei gradini sui quali è notoriamente accomodata durante la puntata.

Le cose procedono benissimo, manca solo il momento più atteso dai fan della coppia: quello del matrimonio. Sossio e Ursula lo avevano programmato per il 2021, ma la pandemia da Covid-19 ha stravolto momentaneamente i loro piani. In ogni caso è questo il prossimo obiettivo da raggiungere per una delle coppie più amate, nata nel programma di Canale 5 dedicata proprio all’amore che sboccia sotto l’occhio delle telecamere.