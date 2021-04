Uomini e Donne, anticipazioni: Armando Incarnato innamorato

La puntata di oggi 15 aprile di Uomini e Donne riserva ai telespettatori un colpo di scena che riguarda il cavaliere partenopeo Armando Incarnato. Quest’ultimo infatti rimarrà “abbagliato” da una nuova dama arrivata in studio.

Armando Incarnato conquistato da una nuova dama?

Nonostante non ci siano anticipazioni ufficiali riguardo alla puntata, pare che il protagonista di oggi 15 aprile di Uomini e Donne, che come sempre andrà in onda su Canale 5 alle 14:45, sia Armando Incarnato. Eravamo rimasti con il cavaliere napoletano, particolarmente colpito da Monalisa, una nuova dama arrivata in studio. Lui stesso ha ammesso di essere attratto da lei e i due alla fine sono usciti insieme.

La nuova dama infatti ha accettato di uscire con Incarnato e a questo punto tutti si stanno chiedendo: com’ è andata? Pare che tra i due sia scoppiato il colpo di fulmine ma non tutti sono della stessa opinione. C’è chi crede infatti che Armando non sia veramente interessato alla dama, come Nicola Vivarelli che ha commentato: “Per me Armando fa tanto quello che critica le scelte degli altri, ma poi ha una mancanza di rispetto verso le tre donne che sono venute qui per lui”, riferendosi alle tre donne che stava conoscendo.

Il fascino della dama Isabella

Tra le new entry nel parterre femminile del trono Over del dating show di Maria De Filippi, ha destato parecchia attenzione Isabella che con la sua eleganza ha già conquistato tutti. La dama ha frequentato sia Riccardo che Biagio ma ha chiuso con entrambi per dedicarsi a nuove conoscenze. Isabella, che potrebbe essere l’antitesi di Gemma, è una donna con i piedi saldati per terra anche se ha ammesso di essere molto romantica. La dama non si fa illusioni quando incomincia una conoscenza, ma è desiderosa di trovare l’amore. Li conoscerà nella puntata di oggi?

Gemma intanto recentemente è stata tirata in ballo dall’ex dama Valentina Dartavilla Lupi, la quale non ha esitato a commentare il bacio che c’è stato tra la dama torinese e Maurizio Guerci:

“Io e Maurizio siamo usciti tre volte, anche perché per me è un bellissimo uomo e ci sa fare, è un vero cavaliere. Non mi disturbava certo che uscisse con Gemma, anche perché alla fine avrebbe fatto una scelta. Quando ha baciato Gemma però sono rimasta molto delusa, anzi direi più che altro disgustata.” Ha chiosato la donna.

Luca Cenerelli prenderà una decisione?

Ovviamente anche oggi non si placherà la curiosità che ruota attorno a Luca Cenerelli. Il cavaliere milanese sta facendo stragi di cuori. Pare che l’uomo arriverà ad una conclusione sulla sua frequentazione con Elisabetta. Le darà l’esclusiva o deciderà di chiudere definitivamente? Nel corso della puntata inoltre anche spazio sarà dedicato ai tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Insomma, anche oggi ci sarà tanta verdura sul fuoco da gustare..