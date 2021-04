Mattino 5 “Federica Panicucci sostituita”, l’indiscrezione: spunta il nome bomba

Mattino 5 è uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori di Canale 5, ma dopo ben 14 edizioni potrebbe essere arrivato il momento di un cambiamento.

In onda dal 2008 Mattino 5 accompagna durante tutta la settimana i telespettatori di Canale 5. Prodotto dalla testata indipendente VideoNews, dal lunedì al venerdì si occupa di tematiche legate all’attualità e all’intrattenimento con la conduzione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Proprio durante quest’ultima stagione, ancora in corso, è stata trasmessa una puntata speciale l’1 gennaio 2021 all’interno della quale è stato dedicato uno spazio alla Santa Messa.

Grandi novità per Mattino 5

Nonostante gli importanti risultati raggiunti durante questa stagione di Mattino 5, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare un cambiamento decisamente importante. Si tratta della sostituzione di Federica Panicucci, volto storico del programma che conduce dall’edizione del 2009-2010. Al riguardo non ci sono ancora notizie ufficiali da parte della diretta interessata né dalla rete televisiva e visto il successo degli ascolti, che ha portato a un picco nel 2019-2020 con una media di 1.044.000 spettatori, una scelta di questo tipo sembra poco plausibile, ma non impossibile, considerando l’inaspettata chiusura anticipata di uno degli show di Barbara D’Urso.

L’ipotesi sul nome

L’ipotesi che sta circolando negli ultimi giorni vedrebbe Elisa Isoardi al posto di Federica Panicucci. Per l’ex conduttrice de La Prova del cuoco si tratterebbe di un passo importante. Attualmente Isoardi è impegnata come naufraga a L’isola dei Famosi, dove nonostante le difficoltà dettate dalle dure prove da affrontare e dall’assenza di comfort si sta godendo l’esperienza. Allo stato attuale si tratta di semplici voci di corridoio, probabilmente per avere delle certezze al riguardo bisognerà aspettare la fine de L’isola dei Famosi e la chiusura della stagione di Mattino 5.

Le novità della stagione in corso

La stagione in corso di Mattino 5 iniziata il 7 settembre, rispetto alle precedenti, ha portato con sé grandi novità. Sicuramente una delle più evidenti è l’assenza del pubblico, elemento portante del programma, a causa delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. Inoltre per questa edizione si è deciso di suddividere il programma in tre segmenti, in modo da fornire una maggiore struttura e da dedicare ad ogni argomento trattato un momento specifico: Mattino Cinque – Prima parte, Mattino Cinque – Seconda parte, Mattino Cinque – I Saluti. Nelle prossime settimane scopriremo a queste novità si aggiungerà il nome di una nuova conduttrice.