Uomini e Donne Tina Cipollari, svelato il motivo dell’assenza: “Bloccati preparativi matrimonio”

I telespettatori di Uomini e Donne, durante l’appuntamento pomeridiano con il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Tina Cipollari. Scopriamo di più.

Nonostante i fan dello show comincino a sentire la sua assenza, non ci sono ancora notizie certe riguardo alle motivazioni che hanno portato l’opinionista a non essere presente durante le ultime puntate di Uomini e Donne. La stessa Cipollari ha attualmente preferito non dare spiegazioni e Maria De Filippi pare che voglia, giustamente, rispettare questa decisione.

Le motivazioni dell’assenza di Tina

Ma come spesso accade gli utenti del web hanno cominciato a commentare la vicenda portando avanti alcune supposizioni riguardo l’assenza di Tina. Inizialmente si era supposto che fosse dovuta a qualche discussione con lo staff dello show o addirittura con la stessa Maria De Filippi. Ma ben presto quest’ipotesi è stata abbandonata a seguito delle parole di Amedeo Venza, esperto di gossip, il quale sostiene che Tina Cipollari sia assente da Uomini e Donne poiché avrebbe contratto la Covid-19.

Tina in isolamento?

Nonostante non ci sia alcuna certezza o indizio al riguardo, l’uomo sembra essere convinto che l’opinionista sia stata contagiata e costretta ad annullare molti impegni lavorativi poiché in isolamento, come da protocollo. Ricordiamo che già in passato Tina era stata assente per un breve periodo dagli studi di Uomini e Donne poiché venuta in contatto con una persona positiva.

Bloccati anche i preparativi del matrimonio

In ogni caso si tratta di una supposizione che attualmente non trova nessun riscontro da parte della diretta interessata, la quale, secondo Venza, preferirebbe non parlarne pubblicamente. Inoltre, secondo quanto riportato da Amedeo, questa situazione avrebbe costretto l’opinionista a bloccare i preparativi per il proprio matrimonio. Per i fan di Uomini e Donne e delle opinioni forti e dirette di Tina non resta che aspettare il suo ritorno nella speranza che si tratti di una breve assenza.