Ilary Blasi e Francesca Lodo a Passaparola: com’erano prima de L’Isola dei famosi

Ilary Blasi e Francesca Lodo si sono ritrovate a L’Isola dei famosi 2021 dopo essere state colleghe a Passaparola nel 2000: le due, infatti, sono state “letterine” di Gerry Scotti.

Ben 21 anni fa, Ilary Blasi esordiva in tv nel ruolo di “letterina” a Passaparola, celebre quiz show dei primi anni 2000 che rese famose lei e Silvia Toffanin. Molte delle showgirl presenti nel programma hanno, poi, intrapreso strade differenti, mentre Ilary e Silvia si sono fatte strada nel mondo dello spettacolo. Tra le note ragazze che facevano parte del cast di Passaparola c’era anche Francesca Lodo, oggi naufraga de L’Isola dei famosi.

Dopo aver condiviso un importante percorso nel quiz show guidato da Gerry Scotti, Ilary Blasi e Francesca Lodo si sono ritrovate nel reality show di Canale 5, ma in due vesti completamente diverse: la prima come conduttrice e la seconda come concorrente. Ma com’erano le due, giovanissime, ai tempi di Passaparola e com’è cambiata la loro carriera negli ultimi venti anni?

Ilary Blasi e Francesca Lodo, com’erano e come sono

Giovanissime, ai tempi di Passaparola, Ilary Blasi e Francesca Lodo erano alla loro prima apparizione in tv.

Molto simili a come sono oggi, le due ex “letterine” di Gerry Scotti sono cresciute nel corso degli anni, ma non hanno mai modificato le loro caratteristiche essenziali.

Ilary, biondo cenere un tempo e oggi platino, ha solo ceduto ad alcuni ritocchini estetici per cui parte del web l’ha spesso criticata, così come Francesca, che ha mantenuto il suo colore di capelli originale, cedendo ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

Dopo l’esperienza condivisa da entrambe a Passaparola, però, la Blasi e la Lodo hanno intrapreso strade differenti.

Francesca ha partecipato al reality show La Fattoria e ha avuto un ruolo come attrice nel film “Olè” con Vincenzo Salemme e Massimo Boldi.

In seguito allo scandalo Vallettopoli, da cui è stata assolta per non aver commesso alcun reato, la Lodo ha deciso di allontanarsi dagli schermi, salvo poi decidere di rilanciare la sua carriera con L’Isola dei famosi.

Francesca Lodo e il ritorno in tv con L’Isola dei famosi

A distanza di tantissimi anni dalla sua ultima apparizione, quindi, Francesca Lodo ha deciso di ritornare a calcare gli studi televisivi mettendosi alla prova con uno dei reality show più duri.

Ritrovatasi con Ilary Blasi alla conduzione, Francesca non ha nascosto l’intenzione di voler tornare ad essere presente in tv.

Dopo 13 anni di assenza, quindi, la Lodo ha voluto togliersi un “sassolino dalla scarpa” ed è volata in Honduras.

“Vedrete una Francesca diversa: più grande, più donna, più consapevole”, ha spiegato lei nel video di presentazione.

Accanto a lei, anche se a distanza, Ilary Blasi, che già conosce alcuni aspetti del suo carattere ed è pronta a incitarla qualora dovesse vivere alcuni momenti di titubanza e sconforto sull’Isola.