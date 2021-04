Francesco Totti e Ilary Blasi : quanto sono ricchi?

Francesco Totti è stato uno dei più quotati e più talentuosi calciatori del mondo dello sport italiano mentre sua moglie Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate dal pubblico ma sapete quanto sono ricchi? Vediamo insieme i loro guadagni.

Ilary Blasi, oltre alla bellezza innata, è soprattutto una conduttrice di successo, attualmente impegnata al timone del reality de ‘L’Isola dei Famosi‘. A piacere di lei è soprattutto il suo fare molto naturale e spontaneo, uno stile molto informale che la rende ancora più apprezzata dagli italiani.

Suo marito, Francesco Totti, detto il ‘pupone’, è stato il più apprezzato calciatore della Roma, diventato una vera e propria leggenda negli annali dello sport italiano, oltre che uno degli ex giocatori più pagati del calcio italiano.

La coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, oltre a condividere l’amore, con una famiglia formata da ben tre figli, ha messo su un vero impero. Vediamo quanto sono ricchi l’ex calciatore e la conduttrice.

Francesco Totti e Ilary Blasi: ecco il loro impero

L’attuale impiego di Ilary Blasi è quello dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi e, secondo i rumors, il cachet per questa conduzione sarebbe di quasi 50 mila euro a puntata, una indiscrezione non confermata ufficialmente. Se questa cifra venisse confermata, significherebbe che la bellissima e brava Ilary, solo con il reality, arriverebbe a guadagnare ben 900 mila euro.

Consideriamo che, prima di arrivare all’Isola, Ilary ha alle spalle una lunga esperienza alla guida de Le Iene e due anni fa al timone del Grande Fratello Vip. Per il reality di Mediaset, sempre secondo voci di corridoio non ufficiali però, la Blasi avrebbe guadagnato circa 25 mila euro a puntata, per un totale di 650 mila euro.

Anche per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, le cifre dei guadagni sono da capogiro. Seppur il patrimonio del pupone non è quantificabile in maniera esatta, si stima provvisoriamente che la cifra guadagnata dal campione del mondo è di 84 milioni di euro.

Secondo i rumors, oltre agli investimenti del patrimonio in immobili, lo stesso Francesco Totti sta investendo nella propria immagine, e in quella di sua moglie Ilary, affidandosi a dei professionisti del settore, così anche da questo tipo di pubblicità riesce ad avere dei proventi consistenti.

Il 2020: annus horribilis per Totti e Ilary

Nonostante le cifre da capogiro che i due ‘ricchi’ guadagnano, sia Francesco Totti che Ilary Blasi non hanno mai perso l’umiltà e la semplicità che li rende tanto amati dal pubblico. Non solo ma la famiglia Totti-Blasi investe moltissimo in beneficenza, soprattutto devolvendo proventi alle Onlus che vanno a perorare cause in favore di bambini.

Il passato 2020, come per la maggior parte degli italiani, è stato un anno orribile anche per loro. Il tutto ha avuto inizio con una diatriba avuta con il settimanale Gente che, illo tempore, aveva pubblicato in copertina il ‘lato b’ della loro primogenita, Chanel.

Accantonata questa polemica, poi, Francesco Totti ha dovuto affrontare la morte di suo padre Enzo, venuto a mancare per delle complicanze riscontrare dall’infezione di Covid-19. Per finire il loro 2020 difficile, sia Francesco che Ilary sono risultati positivi al Covid-19.