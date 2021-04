Gianni Sperti, oggi è un’opinionista affermato di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari, prima un famoso ballerino televisivo ma decide di appendere al chiodo le scarpe della danza: “Ecco perché ho lasciato”.

Gianni Sperti veste i panni di opinionista nella trasmissione di Uomini e Donne di Maria De Filippi ed insieme a Tina Cipollari è una delle colonne portanti del programma. L’opinionista è molto apprezzato e stimato dal pubblico che, una volta spenti i riflettori dello studio di Cinecittà, lo segue soprattutto sui social.

Gianni Sperti è molto attivo sul suo profilo Instagram e in quel contesto condivide anche emozioni e sensazioni della sua vita privata, così come accadde qualche mese fa quando, con la scomparsa del padre, l’opinionista pubblicò un dolcissimo scatto in cui si abbracciavano.

Intanto, però, c’è da sapere che la carriera di Gianni Sperti ha preso il via nel settore della danza anche se, poi, ha deciso di lasciare. Per quale motivo? Vediamo insieme.

Gianni Sperti: “Perché ho lasciato la danza”

I primi esordi sono stati come ballerino, diventando la punta di diamante del corpo di ballo di molte trasmissioni televisive, dimostrando di avere stoffa e talento per la danza, così lo stesso Gianni Sperti ha spiegato sul suo profilo Instagram.

“Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore” così ha spiegato Sperti ai suoi fan.

Perché, allora, ha deciso di abbandonare il ballo, nonostante il talento e il successo riscosso? La risposta dell’opinionista è molto chiara: con la danza aveva un rapporto di odio e di amore nello stesso tempo. A scoraggiarlo in particolar modo è l’aria di massima competizione che si respira dietro le quinte, una corsa al ‘più bravo’ con poca solidarietà tra colleghi.

Gianni Sperti, quindi, non sentendosi a suo agio in quell’ambiente ha preferito, così, interrompere la sua carriera di ballerino, piuttosto che essere in competizione con tutti gli altri.

“Sono troppo complicato”

I follower dell’opinionista di Uomini e Donne sono sempre più curiosi e avanzano molte domande a Gianni Sperti al punto che, tra le informazioni sul suo passato, non può non emergere qualche notizia relativa al suo matrimonio con Paola Barale.

Gianni Sperti, infatti, è stato sposato con Paola Barale dal 1998 al 2002 fino a quando il loro matrimonio si è spento senza rancori e senza astio ma anzi, i due ex coniugi, hanno sempre tutelato i motivi.

Paola Barale e Gianni Sperti si erano conosciuti a Buona Domenica ed era subito scoccata la scintilla fino al matrimonio lampo. Qualcuno vocifera che l’irruzione di Raz Degan nella vita della Barale abbia fatto concludere la relazione ma solo qualche tempo fa, intervistata a Live-Non è la D’Urso, Paola ha risposto così alle domande di curiosità: “Lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie”.

Anche Gianni Sperti ha detto la sua sul suo passato matrimonio con la Barale ammettendo che “Sono troppo complicato” ma che rifarebbe tutto quello che ha fatto in passato.