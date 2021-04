Uomini e Donne, dove abbiamo già visto la tronista Samantha: “L’amante…”

Non ci crederete ma, la tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, in passato è stata “un’amante”. Di fronte a questa notizia, cresce la curiosità del pubblico. Vediamo insieme, allora, dove abbiamo già visto la Curcio.

Sul trono classico di Uomini e Donne c’è stata anche la giovane Samantha Curcio, una delle troniste a cui il pubblico si è legato maggiormente per via della sua semplicità e spontaneità.

Samantha, classe 1990, è la giovane salentina che ha preso il posto sul trono dopo Sophie Codegoni, un’opportunità che la produzione del programma di Maria De Filippi ha deciso di offrire alla bellissima studentessa di Giurisprudenza.

Nel video di presentazione, Samantha si è presentata come una ragazza acqua e sapone, semplice e genuina, legata ai valori della famiglia e all’affetto dei nonni. Non solo ma in tutta sincerità ha raccontato del suo passato difficile con la bilancia, quando a soli 15 anni è arrivata a pesare 90 chili per poi seguire una dieta ferrea, fino ad arrivare ad oggi, dove ha imparato ad accettarsi così com’è, una meravigliosa ‘curvy‘.

Intanto, però, Samantha non è nuova nel mondo dello spettacolo ma alle spalle ha un ruolo come “amante“. Sapete dove?

Samantha Curcio è stata “l’amante” di chi?

La giovane e bellissima tronista Samantha Curcio è stata amante per un giorno nella puntata della trasmissione Alta Infedeltà e, in quell’occasione, aveva il nome di Barbara.

Il format del programma si basa, proprio, sulle provocazioni fatte alle coppie che partecipano per testare il loro livello di fedeltà reciproco. Così alla giovane salentina è toccato, in una delle puntate andate in onda nel passato, il ruolo di terzo incomodo, ovvero di “amante” che deve stuzzicare la coppia.

Dopo aver fatto emergere questa segnalazione, una parte del pubblico ha messo in discussione la sua presenza sul trono di Uomini e Donne, domandandosi se lei sia realmente lì per trovare il principe azzurro o solo per incrementare la sua visibilità.

Nonostante la notizia, la produzione del programma della De Filippi non ha avuto problemi nel continuare a dare spazio alla Curcio.

Valentina Autiero critica Samantha Curcio

Nei giorni scorsi, sul suo profilo Instagram, l’ex volto noto di Uomini e Donne, Valentina Autiero ha mosse delle critiche verso Samantha Curcio. Come mai? Vediamo insieme cos’ha detto la Autiero.

Il casus belli è stato lo scontro che la tronista Samantha ha avuto con il suo corteggiatore Alessio, dove lei ha messo in dubbio la capacità del giovane di affrontare i problemi e andato in onda nella puntata dell’8 aprile 2021. La Autiero ha sentito la necessità di difendere il giovane ed attaccare la Curcio dicendo che il suo atteggiamento è stato “ipocrita”.

Valentina Autiero ha motivato anche il suo pensiero dicendo che Samantha non può giudicare un ragazzo che conosce da pochissimo tempo.

Sempre su Instagram, Valentina non si è sottratta ad esprimere una certa antipatia per la tronista, specificando che: “lei è superiore e più brava perché ha sofferto, no vabbè. Io questa proprio non la tollero” ha concluso nel suo intervento social la Autiero.