Il Paradiso delle Signore, perchè Giorgio Lupano ha lasciato la soap

Il Paradiso delle Signore appassiona sempre di più il pubblico di Rai 1, ma ci sono addii che rattristano i fan. Come quello di Luciano Cattaneo, il personaggio interpretato da Giorgio Lupano. Ecco i dettagli

Addio a Luciano Cattaneo

Nato a Torino nel 1969, Giorgio Lupano intraprende la carriera di attore nel teatro Stabile del capoluogo piemontese, prima di tuffarsi nel mondo della televisione del Cinema. Nel grande schermo infatti lavora per diversi film di successo come Il manoscritto del Principe di Roberto Andò, L’amore nascosto, regia di Alessandro Capone, The International di Tom Tykwe, La papessa di Sönke Wortmann e tanti altri. Dal 2018 veste i panni di Luciano Cattaneo nella soap opera pomeridiana di Rai 1 Il paradiso delle signore. Ma a quanto pare l’attore ha deciso di lasciare la soap. Per qual emotivo?

I fan ovviamente non l’hanno presa molto bene. Il suo personaggio, Luciano Cattaneo, ragioniere del Paradiso esordisce nella soap come spia di Umberto Guarnieri ma successivamente volta le spalle al suo mandatario, facendosi scoprire come un uomo molto onesto. Gentile e leale, il Cattaneo dopo la crisi con la moglie Silvia si innamora di Clelia Calligaris, capocommessa, vittima delle violenze del marito. L’impegnato tuttavia decide di rimanere con la moglie fino a quando scopre che suo figlio Federico non è suo, ma di Umberto Guarnieri. Da quel momento Luciano si avvicinerà a Clelia per vivere la sua storia d’amore.

Ecco perchè Giorgio Lupano lascia Il Paradiso delle Signore

Giorgio Lupano ha rivelato ai fan il motivo della scelta di voler abbandonare la soap, spiegando che la decisione è stata presa già un anno e mezzo fa, in perfetta armonia con l’interprete di Clelia, l’attrice Enrica Pintore e con il direttore artistico, Daniele Carnacina.

Secondo un’opinione unanime, la coppia dei “Cattegaris” non ha più motivo di proseguire nello sceneggiato perchè hanno raggiunto il loro scopo: nella loro bellissima e appassionata storia sono state raccontate già tante belle cose e non si può più narrare un qualcosa che il pubblico ha già visto.

“Abbiamo anche fatto bene, dal mio punto di vista – ha confessato Giorgio Lupano – perché è meglio lasciare un prodotto di successo come “Il Paradiso” con una conclusione degna della storia. Il finale dell’altro giorno ha messo tutti d’accordo. Sono usciti bene sia Clelia, sia Luciano, che Silvia”.

Le attrici vicine a Lupano

Giorgio Lupano inoltre, che per circa tre anni ha lavorato al fianco principalmente di due attrici – Enrica Pintore già citata e Marta Richeldi – ha rivolto loro parole di stima: “Lavorare con Enrica è una meraviglia. Ci siamo trovati bene insieme. Un discorso che, ovviamente, estendo anche agli attori con cui ho lavorato di più: dai membri della mia ‘famiglia’, Marta Richeldi, Alessandro Fella e Federica Girardello, ad Alessandro Tersigni. Sono stati tutti meravigliosi, oltre che dei colleghi preparati e con cui era molto facile costruire le scene. Mi ritengo molto fortunato”, ha concluso Giorgio Lupano.