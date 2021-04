Barbara D’Urso, brutte notizie per Carmelita

Continua la sfida all’ultimo telespettatore tra Barbara D’Urso e Mara Venier nella fascia pomeridiana della domenica pomeriggio.

Nonostante le modifiche apportate a Domenica Live in onda su Canale 5, non sembrano esserci segnali di ripresa per lo show condotto da Barbara D’Urso che anche nel pomeriggio di domenica 11 aprile registra un calo negli ascolti.

Delusione per Domenica Live

Mara Venier con la sua storica Domenica In è la regina indiscussa della domenica pomeriggio che nella prima parte del programma registra 3.620.000 spettatori pari ad uno share del 18.07%, e 3.261.000 spettatori pari ad uno share del 17.49%, nella seconda parte dalle 14.59 alle 17.05. Niente da fare per Domenica Live con Barbara D’Urso che anche in una versione più estesa non riesce a risollevarsi registrando nella sezione dedicata all’attualità 2.030.000 spettatori con il 10,92% di share poi salito al 13,37% nella prima parte con 2.330.000 spettatori per scendere nuovamente nella seconda parte al 13.03% e 2.389.000 spettatori. Delusione totale per l’ultimo segmento dello show in onda su Canale 5, chiamato Ultima Sorpresa, in cui ha tenuto davanti allo schermo 2.214.000 spettatori pari all’11,87% di share.

La sconfitta di Domenica Live è stata ulteriormente segnata da Francesca Fialdini con Da Noi…a Ruota Libera, show in onda su Rai 1, che ha conquistato 2.424.000 spettatori con una media del 13,47& di share.

Paolo Bonolis batte Rai 1

Nonostante la delusione registrata con Domenica Live, Canale 5 ha registrato un ottimo risultato nella serata di domenica 11 aprile riuscendo a battere Rai 1, principale concorrente. Infatti la messa in onda di Avanti un altro! Pure di sera, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share, riuscendo a superare la seconda stagione della fiction La compagnia del Cigno Nero che ha intrattenuto 4.050.000 spettatori pari al 17.02% di share.

Gli ascolti di Che tempo che Fa

Che Tempo Che fa, in onda su Rai 3, conferma di essere uno dei contenitori più seguiti e apprezzati della televisione italiana registrando 3.021.000 spettatori pari all’11% di share. A contribuire a questo successo la presenza di grandi ospiti come Pelé, Matteo Garrone, don Davide Banzato, Milena Bertolini e Sara Gama. Ottimi risultati anche per lo spin-off del programma condotto da Fabio Fazio, Che tempo che Fa – il Tavolo che con la partecipazione del Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Ale e Franz ha registrato 1.619.000 spettatori con il 6.92%