Maria De Filippi, ecco perché mangia sempre caramelle al limone

Maria De Filippi è indubbiamente uno dei volti di maggiore successo del piccolo schermo italiano. Nel corso di più di 20 anni di televisione ha conquistato i telespettatori grazie ai suoi programmi, ma in tutti questi anni un’abitudine non l’ha mai abbandonata.

Dopo aver debuttato alla conduzione di Amici nel 1992, Maria De Filippi è diventata uno dei nomi di punta di Mediaset, in parte grazie allo stile di conduzione pacato e mai invadente nei confronti dei protagonisti dello show, ma anche come produttrice di programmi che ancora oggi conquistato milioni di spettatori come: C’è posta per te, Uomini e Donne, Temptation Island e Amici di Maria De Filippi omonimo dello show con cui ha esordito.

La dipendenza di Maria De Filippi

Nel corso della sua carriera il pubblico italiano ha imparato a conoscerla, a seguirla e ad apprezzare i suoi contenuti e la sua personalità, che le hanno permesso di diventare una delle conduttrici più popolari del nostro paese. In tutti questi anni segnati da successi c’è una dipendenza che ha sempre accompagnato Maria, si tratta di quella per le caramelle, che porta con sé anche davanti alla telecamera.

Le caramelle al limone

Come lei stessa ha rivelato più volte si tratta di un’abitudine derivata dal periodo precedente al lavoro in televisione, quando trovandosi spesso a presenziare a diverse riunioni queste caramelle le permettevano di mantenere la concentrazione e restare focalizzata sui propri obiettivi. Nello specifico di tratta delle Pastiglie Leone, rigorosamente al limone, che la conduttrice tiene sempre a portata di mano nella sua cartellina.

LEGGI ANCHE—->Maria De Filippi, chi è stato il suo primo grande amore

L’ammissione di Maria De Filippi

In una recente intervista al settimanale Oggi Maria ha anche confessato che queste caramelle hanno una funzione specifica e molto importante. Infatti De Filippi ha spiegato che quando si trovò a lasciare il lavoro in ufficio per dedicarsi totalmente ai programmi televisivi, era terrorizzata da questo grande cambiamento nella propria vita e soprattutto dal doversi approcciare alla conduzione. La conduttrice ha ammesso: “Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo”, ecco spiegata la funzione delle misteriose caramelle al limone.