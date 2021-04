Raffaella Fico pubblica questa foto, pioggia di commenti e critiche: “Hai esagerato”

Bellissima e sensualissima, Raffaella Fico recentemente è finita nel mirino degli hater a causa di un video pubblicato su Instagram. Molti dei suoi fan le contestano il fatto di essersi gonfiata le labbra.

Bellissima mamma, modella e showgirl

Nata a Cercola in provincia di Napoli nel 1988, Raffaella Fico è sicuramente una di quelle ragazze che non passa inosservata. Bellissima, dai capelli ricci e scuri e dalle curve mozzafiato, l’ex gieffina oggi è una showgirl, attrice e modella. Oltre ad essere la mamma della piccola Pia, avuta dalla precedente relazione con Mario Balotelli.

Il gossip le è stato alle calcagna per parecchio tempo, proprio a causa della sua storia d’amore con il famoso calciatore, conclusasi ad aprile del 2012. Sua figlia è stata riconosciuta dall’attuale attaccante del Monza solo nel 2014, dopo un procedimento giudiziario contro di lui. Oggi Raffaella Fico ha la sua vita ed è molto seguita su Instagram. Tuttavia molti fan ultimamente le puntano il dito a causa di alcuni presunti cambiamenti estetici. Che la bellissima Raffaella sia ricorsa a qualche ritocchino?

Raffaella Fico si è rifatta le labbra?

La Fico è diventata famosa nel 2008 durante la sua partecipazione al Grande Fratello, condotta da Alessia Marcuzzi. Pur essendo stata eliminata nella decima puntata, la showgirl ha incominciato la sua carriera televisiva ottenendo i primi ruoli, sia nel piccolo schermo che nel Cinema. Ha recitato infatti in “Sguardi diversi” e “Matrimonio a Parigi” con Massimo Boldi e fu un’inviata di “Lucignolo” su Italia 1 oltre che valletta a “Colorado Cafè” e “Trasformat“.

Raffaella Fico come molte sue colleghe ha un profilo Instagram sul quale ama pubblicare foto e filmati che risaltano la sua bellezza, promuovendo di tanto in tanto anche prodotti, o che raccontano un pò della sua vita privata. Un video condiviso recentemente dalla showgirl però è stato preso d’assalto dagli hater che hanno voluto evidenziare il cambiamento delle sua labbra. “Con questa labbra così rifatte hai rovinato in parte la tua bellezza.”

E’ il messaggio di un utente, arrivato al margine del video che mostra la Fico mentre si asciuga i capelli con phon e diffusore. “Eri bellissima 10 anni fa.. poi purtroppo è andato storto qualcosa” aggiunge qualcun altro. E ancora: “Poi nn capisco le labbra k vuole farle vedere ancora di più se sono più grande dal viso …. ma tutto a posto ???”, “Nooo pure tu te sei rifatta le labbra!! Stavi meglio prima”, “Ma xke quelle labbra? Era perfetta… Mah”. Insomma, più che il dubbio che la modella napoletana si sia gonfiata le labbra, tra i suoi follower c’è una vera certezza. Ma è realmente così? Raffaella ha preferito non rispondere.

Come Sabrina Ferilli per i tifosi del Napoli

Intanto la showgirl, grande tifosa del Napoli, in una recente intervista ha fatto sapere di essere intenzionata a fare felice tutti i tifosi della squadra di di Gattuso con uno spogliarello per la finale di stagione, anche se ha voluto precisare: “Promettere uno spogliarello in caso di Champions? Diciamo che ora non me la sento di fare queste promesse. E poi da buona napoletana sono scaramantica. Vediamo cosa succede, poi ne riparleremo magari a maggio, quando il campionato sarà finito in base al piazzamento degli azzurri”