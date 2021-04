Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: scontro tra i corteggiatori di Samantha Curcio

Oggi torna una nuova puntata di Uomini e Donne e secondo gli spoiler terrà alta l’attenzione sulla tronista Samantha che dovrà confrontarsi con i suoi due pretendenti. Ma come sempre il dating show di Maria De Filippi si concentrerà anche sulle vicissitudini che stanno coinvolgendo gli altri protagonisti..

Samantha Curcio e i suoi corteggiatori

Oggi Uomini e Donne, puntata di martedì del 13 aprile si presenterà ai suoi telespettatori con nuovi colpi di scena. Ovviamente inizierà riprendendo il filo di ieri quando, dopo l’attenzione data a Giacomo Czerny indeciso tra Carolina e Martina, Armando Incarnato si è lasciato andare ad una discussione abbastanza accesa con Gianni Sperti e Samantha Curcio.

Sarà proprio la tronista campana a finire al centro dello studio per prima per un nuovo confronto con i suoi corteggiatori. I corteggiatori che la ragazza attualmente sta conoscendo sono Alessio e Bohdan. Il primo continua però a non convincere la Curcio per la sua posizione economica e durante la puntata, Alessio finisce per scontrarsi duramente con Bohdan.

“Non voglio parlare di soldi, e non ne voglio parlare neanche adesso perché non è la quantità di soldi che ti fa uomo. I miei dubbi sono relativi al riuscire a fronteggiare problemi ignoti ,che la vita inevitabilmente ti presenterà”, ha sottolineato Samantha dopo aver assistito alla lite.

Luca Cenerelli continua a conquistare nuove dame

Intanto Luca Cenerelli continua a conquistare con il suo fascino nuove dame. Oltre a parterre femminile in studio sono molte le donne tra il pubblico a voler conoscere il bruno milanese. Quest’ultimo infatti continua ad essere il vero protagonista del dating show di Canale 5

Come sanno i telespettatori del programma, nella scorsa puntata Luca aveva accettato di conoscere una nuova dama, arrivata in studio per incontrarlo. Questa sua decisione aveva provocato sofferenza in Elisabetta, la quale fortemente delusa, non è riuscita a trattenere le lacrime. Elisabetta infatti è la dama con cui il Cenerelli è uscito più volte ed è a lei che ha riservato le sue maggiori attenzioni.

Tuttavia Luca, pur ammettendo di voler continuare a conoscere Elisabetta, non se la sente di darle l’esclusiva e pertanto la dama suo malgrado deve accettarlo. Certo, per lei non sarà semplice visto che sembra molto presa da lui.

A questo punto non ci resta che attendere le nuove puntate per scoprire se Luca Cenerelli deciderà finalmente di dare l’esclusiva ad Elisabetta oppure deciderà di continuare il suo percorso alla ricerca del vero amore? Già nella puntata di oggi ci sarà la possibilità di farsi un’idea sulle intenzioni del cavaliere.