Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sulla lite con Elisabetta Canalis: cosa ha detto

Maddalena Corvaglia racconta di sé e della sua vita privata in una lunga e intima intervista a Il Giorno. L’amicizia finita con Elisabetta Corvaglia è ancora una ferita aperta. Ecco i dettagli.

Quell’amicizia ammirata da tutti

L’amicizia sbocciata a Striscia la Notizia, tra l’ ex velina bionda Maddalena Corvaglia e l’ ex velina bruna Elisabetta Canalis, è stata sempre ammirata dai fan, perchè coltivata con reciproco affetto e stima anche negli anni successivi, dalle dirette interessate. Fino ad un bruttissimo litigio che ha messo un punto, evidentemente, impossibile da superare e di cui le cause sono ancora sconosciute.

Maddalena Corvaglia, dopo mesi e mesi di silenzio, accenna qualcosa sull’argomento durante un’ intervista de Il Giorno. La showgirl pugliese ripercorrendo la sua carriera, ha parlato dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, della sua famiglia, delle sue sofferenze e delle sue gioie.

I ricordi di Striscia la Notizia

Ampio spazio è stato dato proprio al mondo di Striscia la Notizia, il programma di Canale 5 che le ha dato la celebrità. Maddalena ha infatti svelato com’è iniziato tutto, raccontando di quando alcune amiche e amici di sua mamma le organizzarono un provino per Ok il prezzo è giusto:

“ma allora avevo l’esame di maturità – c’erano tre prove scritte – e non avevo tempo, così rinunciai. Poi arrivò quello di Striscia. Ma non decisi di andarci perché speravo di essere presa – ero sicura che non mi avrebbero scelta – ma perché ero rimasta delusa dalla votazione finale dell’esame e volevo sfogarmi in qualche modo. Riempii il mio zainetto e partii per Milano. Al provino c’era un mucchio di ragazze che ballavano, tutte bellissime e biondissime. Io rimanevo seduta in un angolo. Anche mia mamma me l’aveva detto: Figurati se ti prendono.” Riferisce Corvaglia, che ovviamente alla fine è stata presa, assieme a Elisabetta Canalis.

La Corvaglia continua il suo racconto parlando dell’incontro con Antonio Ricci, avvenuto per la prima volta quando già stava facendo le telepromozioni: “Mi salutò e andando via sentii che diceva: Queste ragazze hanno bisogno di imparare un po’ di dizione… Per me è rimasta una persona importante. Quando ho bisogno di un consiglio, mi rivolgo ancora a lui”, ammette Maddalena.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

Sulla misteriosa e profonda rottura dell’amicizia con Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia ha preferito glissare. Entrambe hanno fatto le testimoni di nozze ai rispettivi matrimoni (La Corvaglia si è successivamente separata dall’ ex marito, il chitarrista storico di Vasco Rossi, Stef Burns), e sono sempre apparse molto legate. Cosa ha scatenato questa rottura? “Preferisco non parlarne, è un grande dolore”, ha preferito rispondere l’ex velina bionda. Insomma, la bocca resta cucita ma la ferita è sicuramente profonda.

Maddalena Corvaglia si è poi raccontata, parlando di tutte le cose a cui è sopravvissuta: “Alla perdita di mio padre, e anche al divorzio”. Ha ammesso la showgirl.