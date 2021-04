Tina Cipollari assente da Uomini e Donne: cresce la preoccupazione, l’appello

L’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne sta destando molta preoccupazione tra i fan che continuano ad assalire i social con una miriade di domande sulla celebre opinionista del dating show di Maria De Filippi. Tantissimi i messaggi che invocano il suo ritorno in TV

Il collegamento in studio con Tina Cipollari

Tina Cipollari brilla per assenza. Dov’è finita la vamp tanto amata dai telespettatori di Uomini e Donne? I fan continuano a commentare le foto dell’opinionista sui social, sottolineando grande preoccupazione a causa della sua assenza dallo show. Il mistero s’infittisce perchè ormai sono settimane che Tina è scomparsa dal programma senza dare spiegazioni.

L’ultima sua apparizione è avvenuta lo scorso 2 aprile quando Maria De Filippi ha aperto la puntata con un collegamento che la mostrava a casa sua. In quell’occasione però Tina non ha chiarito le cause della sua assenza in studio. Maria De Filippi ironizzando le ha chiesto: “Ti hanno messo agli arresti domiciliari? Cosa hai fatto?”, ma la vamp ha risposto vaga, senza approfondire: “No, niente..”

I fan sono preoccupati

Anche nelle ultime puntate, registrate in questi ultimi giorni, Tina non c’è. Il programma va avanti, raccontando come sempre le vicissitudini dei protagonisti, come quelle di Gemma Galgani ma Tina? Ovviamente agli affezionati manca la sua ironia e i suoi commenti sarcastici, indirizzati in particolare alla dama torinese.

Attraverso i social i fan le chiedono di tornare a Uomini e Donne: “Tina da quando non ci sei non guardo più uomini e donne torna senza di te è un mortorio”, scrive qualcuno. “Ci manchi, ti aspettiamo presto”, si legge oppure “Ritorna! In tanti ti vogliamo” e ancora: “Ma quando tornerai in puntata? Senza di te una noia!”.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Tina Cipollari smaschera Gemma: “Sei stata l’amante di Walter Chiari”

Perchè non torna?

Ciò che rende l’assenza di Tina ancora più strana è che solo quale giorno fa, l’opinionista ha festeggiato ben 20anni di carriera nello show di Canale 5. Dal ruolo di tronista è passata a quello di opinionista facendo breccia nei cuori dei telespettatori che non hanno mai smesso di seguirla anche nel lontano 2004, anno in cui decise di prendersi una pausa. Ma perchè Tina non torna?

LEGGI ANCHE ———–>Tina Cipollari, assente a Uomini e Donne: pronta a lasciare?

In queste ultime ore è spuntata un’indiscrezione, riportata da diversi portali web, che svela i motivi dell’assenza. E’ l’Influencer Amedeo Venza ha svelare l’arcano, pubblicando attraverso il suo profilo Instagram una foto di Tina e un post che dice “Sono diversi giorni che Tina è assente a Uomini e Donne, e stando ad alcune voci sembrerebbe che abbia contratto il Covid impedendole così di prendere parte al programma e costringendola a bloccare per il momento i preparativi del suo matrimonio!” Stando a Venza dunque, il motivo è serio. Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali dalla diretta interessata e non ci resta che attendere per vedere cosa succede, sperando di rivedere al più presto Tina Cipollari nel programma che l’ha resa famosa.