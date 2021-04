Oggi, 15 aprile 2021, ci sono tre nuove pillole di gossip che soddisferanno la curiosità dei lettori: Tina Cipollari non sta bene, cosa le è successo? Intanto nel passato di Enula, la cantante di Amici, spunta una storia d’amore con Gassman junior mentre Andrea Zenga ha in cantiere un progetto con Rosalinda Cannavò.

L’appuntamento con le ‘pillole’ di gossip torna anche quest’oggi con tre notizie molto importanti che hanno come protagonisti tre personaggi noti della televisione.

La prima pillola è quella che interessa l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, pilastro fondante del programma di Maria De Filippi. Un po’ per la sua irruenza e un po’ per il suo ruolo da opinionista ‘punzecchiatrice’ soprattutto verso la dama Gemma Galgani, la presenza di Tina sulla sedia degli opinionisti si è sempre fatta notare. Così come, da qualche giorno, si fa notare anche la sua assenza. Ecco che la curiosità del pubblico è tanta: perché la Cipollari è assente da Uomini e Donne?

La seconda pillola di gossip quotidiano, invece, pone l’attenzione sulla cantante Enula, la cantante di Amici, alla quale il pubblico da casa si era molto affezionato. La scelta inaspettata di eliminare la giovane allieva dalla scuola ha destato molta delusione, e lei stessa aveva scritto su Instagram: “Ciao a tutti, sono uscita, sono tornata alla vita normale ed è una sensazione strana”. Intanto scavando nel suo passato, spunta il nome di Leo Gassman, figlio d’arte. Cosa c’è stato tra i due?

Ultima pillolina di curiosità interessa l’amore degli ex gieffini, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la loro storia è veritiera oppure si sta eclissando? A quanto pare l’amore degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip procede con il vento in poppa e arriva anche un annuncio clamoroso. Di cosa si tratta?

Pillole di gossip: Tina Cipollari assente a Uomini e Donne, perché?

E’ diventato quasi un mistero, il motivo dell’assenza di Tina Cipollari da Uomini e Donne che da diversi giorni non è presente in studio, sulla sua sedia degli opinionisti. La curiosità è tanta ma a quanto pare né la conduttrice Maria De Filippi e né la stessa Tina hanno giustificato il motivo.

Tutto tace mentre, a lanciare l’indiscrezione, è Amedeo Venza, giovane influencer ed ex partecipante di Uomini e Donne, che rivela come, secondo lui, Tina Cipollari non stia bene a causa del Covid-19.

Sulla presunta positività al nuovo coronavirus della Cipollari, però, non ci sono conferme ufficiali, per cui l’ipotesi di Amedeo Venza resta aleatoria e intanto il pubblico freme per riavere la tanto amata Tina al più presto in studio.

La storia d’amore di Enula e l’annuncio di Andrea Zenga

Tra le altre due pillole di gossip c’è una storia che spunta dal passato della cantante Enula, da poco eliminata dal talent show della De Filippi. La ex allieva, infatti, prima di entrare nella scuola ha avuto un fidanzamento durato ben due anni con Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro, il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020.

A quanto pare, sbirciando in alcune Stories di Enula su Instagram, sembra che dopo l’uscita dalla scuola ci sia un riavvicinamento tra i due ex fidanzati: una semplice amicizia o un ritorno di fiamma?

Ultima pillola gossip del giorno è quella che coinvolge, invece, gli ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. In barba a chi non credeva nel loro amore, i due ex gieffini già vivono insieme e, a quanto pare, sono alla ricerca di una casa più grande, forse per ampliare la famiglia?