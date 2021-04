Pillole di gossip: Gianni Sperti cede, Roberta cambia look, Elodie vestitino illegale

Anche quest’oggi ci sono tre pillole di gossip che interessano tre personaggi famosi: Gianni Sperti cede ad una tentazione e lo ammette, di cosa si tratta? Roberta Di Padua, invece, cambia la sua immagine ed appare diversa mentre Elodie indossa un vestito mozzafiato, siete curiosi di vederla?

Le pillole di gossip che somministriamo ai lettori per soddisfare le loro curiosità sono, oggi, tre: la prima interessa l’ex marito di Paola Barale, l’ex ballerino ed opinionista Gianni Sperti. Ogni giorno è sotto i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi, ed insieme a Tina Cipollari, costituisce la colonna portante di Uomini e Donne.

E’ chiaro, quindi, che il pubblico da anni ha l’immagine dell’opinionista Gianni sotto gli occhi ed è facile far caso a dei cambiamenti d’immagine. Così, sollecitato dalle continue domande che i follower gli rivolgono soprattutto sui social, Gianni Sperti cede alla tentazione e lo ha ammesso. Ma cosa?

La seconda pillola di gossip del giorno, invece, ha sempre come focus l’immagine e questa volta interessa la ex dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. Tutti gli appassionati del dating show di canale 5 conoscono benissimo Roberta, il suo percorso e soprattutto il suo look, con la sua morbida e fluente chioma lunga con evidenti punte di luce biondo. Stavolta, però, la Padua decide di stravolgere la sua capigliatura ed appare sui social così come non l’avete mai vista.

Infine l’ultima pilloletta gossip da mandare giù, interessa Elodie, sempre più bella e sempre più affascinante. La famosa fidanzata di Marracash, continua a stuzzicare i suoi follower con le foto che compaiono sul suo profilo Instagram e mettono in rilievo le sue forme mozzafiato. Questa volta il suo vestitino potrebbe essere definito ‘illegale’. Siete curiosi? Allora vediamolo insieme.

Gianni Sperti cede: “Sì, l’ho fatto”

E’ una pillola molto interessante per gli ‘affamati’ di gossip: finalmente il tanto amato opinionista Gianni Sperti cede alla tentazione e lo ammette candidamente. Cos’è successo?

Negli ultimi tempi molti italiani si chiedevano cosa avesse fatto Gianni Sperti al viso e alla fine l’ex ballerino ha deciso di confessare, in estrema sincerità, anche perché secondo lui non c’è nulla di male a sottoporsi alla chirurgia plastica.

Braccato dalle domande dei follower, la risposta di Sperti è stata: “Sì, l’ho fatto qualche ritocchino“. Nonostante molti siano ancora scettici sul “qualche ritocchino” alludendo al fatto che gli interventi al viso fatti da Gianni Sperti siano di più, l’ex marito di Paola Barale esce fuori allo scoperto.

Roberta Di Padua cambia look: eccola oggi

Ricordate l’ex dama di Uomini e Donne? Roberta Di Padua, una delle indiscusse protagoniste dello studio di Maria De Filippi, ha trovato l’amore per il cavaliere Riccardo Guarnieri. Mano nella mano insieme al suo nuovo compagno, ha così abbandonato lo studio e hanno iniziato a vivere la relazione, lontani dai riflettori.

Questa volta, però, nelle Stories social di Riccardo Guarnieri, la sua ex dama appare in modo nuovo: cambia vita e cambia look. Avevamo imparato a conoscere Roberta Di Padua con i suoi capelli ‘two color’, un po’ castani e un po’ biondi ma stavolta cambia look.

Opta per una chioma dello stesso colore, un castano scuro che rende l’immagine di Roberta molto più naturale e con un colore molto più caldo e avvolgente.

Elodie pazzesca con un vestitino ‘illegale’

Sul look Elodie davvero non sbaglia un colpo e, oltre ad essere tanto amata per la sua bellissima voce, la cantante è molto seguita sui social per i suoi vestiti che la valorizzano ancora di più. Ecco la terza pillola gossip: la foto del vestito ‘illegale’ di Elodie.

LEGGI ANCHE : Gianni Sperti, la confessione: “Ecco perché l’ho lasciata”

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne, Gianni Sperti esce allo scoperto, la confessione: “L’ho fatto…”

Questa volta indossa un abito cortissimo di colore bianco che mette in rilievo la sua immagine longilinea: Elodie è meravigliosa e, di fronte a questo scatto pubblicato su Instagram, arrivano commenti di apprezzamenti a pioggia.