Denise Pipitone, spunta una nuova foto | Si riaccende la speranza?

Spunta una foto di una bambina in un campo nomadi rom che assomiglia tantissimo a Denise Pipitone. A diffonderla è il programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Ecco i dettagli

Il caso di Denise Pipitone sotto l’attenzione di tutti

Dal colpo di scena proveniente dalla Russia, si sono accesi nuovamente i riflettori sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazzara del Vallo in Sicilia, mentre giocava davanti la porta di casa. C’è stata molta attesa da parte degli italiani, sugli esiti del gruppo sanguigno della ragazza apparsa improvvisamente nella TV russa, in cerca della sua mamma, e anche se ormai è certo che Olesia non è Denise, la speranza di ritrovare la bambina, che oggi avrebbe 20 anni, permane e arde, forse ancora più di prima.

In tutti i programmi televisivi non si parla d’altro. Dov’è finita Denise? Si ripercorrono le indagini portate avanti dagli inquirenti, evidenziando le falle commesse e mettendo luce su ombre sottovalutate o non prese forse troppo in considerazione. Quello che è sotto gli occhi di tutti è che c’è una mamma, Piera Maggio, che soffre terribilmente per il rapimento della figlia da 17 anni. E non ha ancora risposte.

La foto choc di Denise in un campo rom

Una rivelazione choc irrompe ieri a Pomeriggio Cinque. Durante il programma di Barbara D’Urso infatti spunta una foto inedita di una bambina in un campo rom che assomiglia tantissimo alla piccola siciliana scomparsa. L’immagine, diffusa in televisione dal contenitore pomeridiano di Canale 5, come ha riferito la stessa conduttrice, è stata presa da un tweet pubblicato proprio dall’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Si riaccende così un nuovo caso, dopo quello della ragazza russa.

Secondo quanto riporta Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, la foto in questione sarebbe stata scattata in un campo nomadi della Slovacchia. La bambina della foto è veramente somigliante a Denise! Della foto però non si sa molto. Chi l’ha scattata? Perchè? Insomma ancora una volta si brancola nel buio. Tuttavia è stato proprio l’avvocato di Piera Maggio a diffonderla via social.

I ringraziamenti di Piera Maggio alla guardia giurata

La pista rom è stata quella più battuta, ma ancora di Denise Pipitone nessuna traccia. Rosemary Laboragine una sensitiva specializzata nei casi di persone scomparse, sulle pagine di Edizioni Damiano ha dichiarato che Denise è viva e un giorno tornerà dalla sua famiglia. “Lei vive insieme ai dei rom di lusso, non quelli che chiedono l’elemosina per strada. La bambina non ricorda nulla, potrebbe essere ora tra Milano, la Spagna e la Germania” ha dichiarato con fermezza la sensitiva. E’ proprio così? Non c’è niente di certo.

Intanto mamma Piera Maggio interviene in tv: “Ringrazio la guardia giurata, non voglio che abbia assolutamente rimorsi di coscienza” ha detto la donna attraverso un messaggio inviato alla trasmissione ‘Mattino 5’ di Canale 5, rivolto a Felice Grieco. Quest’ultimo è la guardia giurata che nel 2004 segnalò e fece il video alla bambina che probabilmente era la piccola Denise, a poche settimane dalla scomparsa.