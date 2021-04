Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 aprile: Marta ha preso una decisione

Come di consueto anche nel primo pomeriggio di martedì 13 aprile andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle signore, scopriamo alcune anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più apprezzate del panorama televisivo italiano. In onda dal 2015 nel corso degli anni ha conquistato milioni di telespettatori che non hanno potuto fare a meno di affezionarsi ai protagonisti e alle loro avventure nella Milano degli anni 60.

Marta ha deciso

Dopo svariate peripezie Marta ha deciso di tornare a Milano, chiamata da Beatrice a causa delle condizioni di salute di Vittorio. Purtroppo però le cose sono degenerate, visto che la ragazza è a conoscenza del tradimento del marito. Beatrice è in serie difficoltà e non sa come comportarsi. Sarà Marta a prendere una decisione e a esprimere tutta la propria delusione e amarezza nei confronti del marito. Tornata a Villa Guarnieri dopo un lungo viaggio decide di lasciare Vittorio, il quale proverà a ricucire il rapporto ma secondo le prime anticipazioni quella di Marta sembra essere una decisione incontrovertibile.

Il mistero del furto

Nel frattempo al Paradiso delle Signore si indaga sul furto di alcuni abiti della nuova collezione di Gabriella. Le Veneri sono sconvolte da quanto accaduto e una delle ipotesi più accreditate vorrebbe che i capi siano stati sottratti per contraffarli. In effetti alcune delle stoffe ritrovate presentano dei difetti prima assenti. Giuseppe, colpevole di quanto sta succedendo, teme che presto lo possano scoprire, per questo deciderà di anticiparli e affrontare in un furioso faccia a faccia Girolamo. Mentre Armando è deciso a controllare il magazzino giorno e notte, senza sosta. Stando alle prime indiscrezioni, Giuseppe riuscirà a depistarlo ma a farne le spese sarà Irene.

LEGGI ANCHE—->Il Paradiso delle Signore, perchè Giorgio Lupano ha lasciato la soap

La delusione di Dora

Le Veneri sono impegnate nel far scattare la scintilla tra Dora e Nino. Per questo motivo organizzeranno una serata cinema a cui il giovane deciderà di partecipare. Nonostante il fermento iniziale le ragazze rimarranno ben presto deluse, perché Nino una volta finita la proiezione andrà via di corsa, lasciando da sola Dora. Nonostante questa delusione la commessa non si lascerà abbattere e proverà ancora a conquistare l’affascinante ragazzo.