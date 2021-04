Alessia Marcuzzi notizia choc: “Mio marito è positivo, salto Le Iene”

Non la vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì, 13 aprile 2021, e così Alessia Marcuzzi lancia la notizia choc su Instagram: “Mio marito è positivo al tampone molecolare per il Covid-19”.

Purtroppo per la bellissima e talentuosa Alessia Marcuzzi non è il primo stop a causa del Covid-19: la conduttrice ‘sfiora’ nuovamente il virus. Già nello scorso anno, precisamente ad ottobre 2020, Alessia Marcuzzi, durante i soliti controlli di routine a cui è sottoposto tutto lo staff del programma Le Iene, risultava “leggermente positiva” ad un tampone rapido ma, successivamente, negativa al tampone molecolare.

La strana vicenda di Alessia Marcuzzi aprì un vero e proprio dibattito sull’attendibilità dei tamponi rapidi e sulla possibilità di avere degli esiti di ‘falso positivo’. Così come lei anche un’altro personaggio televisivo aveva vissuto questa situazione: la cantante Nina Zilli che per ben due volte era risultata negativa ai tamponi rapidi per poi avere conferma della positività.

Questa volta l’ombra del Covid-19 piomba di nuovo nella vita di Alessia Marcuzzi e la costringe ad un nuovo stop.

Alessia Marcuzzi: “Mio marito è positivo”

La tanto amata conduttrice de Le Iene spiega ai suoi fan il motivo per cui, questa sera, 13 aprile 2021, lascerà momentaneamente il timone del programma.

Alessia Marcuzzi annuncia che suo marito, Paolo Calabresi Marconi, è risultato positivo al tampone molecolare da Covid-19. Ha tranquillizzato tutti spiegando che si è subito auto isolato e che comunque le sue condizioni di salute sono buone.

Ovviamente per la Marcuzzi è scattato immediatamente il protocollo, essendo un contatto diretto con un positivo, per cui la conduttrice è in isolamento, come vuole la prassi, e si è già sottoposta a due tamponi molecolari di controllo che, fortunatamente, hanno dato esito negativo. A farle compagnia nel suo isolamento, il suo amato barboncino marrone Brownie.

Questo significa che, essendo in casa per cautela, Alessia Marcuzzi non potrà presentare il programma ma “lo vedrò dal divano di casa” ha spiegato, aggiungendo: “Un bacio a tutti” per rasserenare i suoi fan.

Alessia Marcuzzi: “Sembra tutto così complicato”

La situazione della pandemia da Covid-19 sta creando uno stress emotivo in tutti in tutti noi e anche la stessa Alessia Marcuzzi non ne è stata immune. Adesso per lei di nuovo l’isolamento e la preoccupazione per il marito positivo al Nuovo Coronavirus ma mesi fa la sua situazione era diventata un vero ‘caso complicato’.

La stessa conduttrice aveva ripercorso quanto successo sul suo profilo Instagram: per via di un test rapido, il noto ‘pungidito’, Alessia Marcuzzi era risultata ‘leggermente positiva’ perché la sua carica virale era davvero molto bassa.

Dopo questo controllo effettuato a Cologno Monzese, la Marcuzzi si è subito sottoposta al tampone rapido antigenico che ha avuto come risultato la sua negatività. Nonostante tutto, anche in quel caso, la conduttrice si è assentata dalla trasmissione e dopo l’isolamento fiduciario si è sottoposta ad un nuovo tampone molecolare, che è stato di nuovo negativo.

Una situazione stressante e complicata che, per la Marcuzzi, si è risolta comunque nel miglior modo possibile ma che stavolta si ripropone per la positività del marito.