Belén alle Maldive con Antonino Spinalbese: ecco cosa hanno notato i follower

Belén Rodriguez vola alle Maldive con il compagno Antonino Spinalbese, ma alcuni utenti su Instagram notano un particolare e criticano la showgirl.

La storia tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese va avanti a gonfie vele. Anzi, è pronta a spiccare il volo verso le Maldive. La coppia, infatti, si è concessa una fuga d’amore in questo posto da sogno. Per i due si tratta del primo viaggio insieme: inevitabile, quindi, che entrambi pubblicassero sui loro profili social alcuni scatti della piccola pausa romantica.

Viaggio alle Maldive

La coppia, come si evince dagli hashtag, si è recata al Resort Baglioni Maldives che si trova sull’atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau. Una location a 5 stelle di cui la showgirl ha ritagliato un piccolissimo scorcio. Nella foto pubblicata sul suo profilo, infatti, si vede semplicemente una tazza di cappuccino in primissimo piano. Sullo sfondo si scorge invece la piscina sulla bianca spiaggia sabbiosa dell’atollo.

Le foto della vacanza di Belén e Antonino

La fuga d’amore era già stata anticipata dalle stories su Instagram. Qui Belén Rodriguez aveva condiviso il momento della partenza e il volo in aereo. Poi, aveva immortalato il compagno immerso nelle acque della piscina e, infine, una cena romantica a base di sushi. Anche Antonino Spinalbese ha condiviso degli scatti sul suo profilo Instagram in cui mostra lo splendido paesaggio e i momenti insieme alla showgirl argentina.

La gravidanza di Belén

Per la coppia si tratta del primo viaggio da quando è iniziata la loro relazione. Probabilmente si tratta di un modo per rilassarsi prima di dedicarsi alla famiglia che è destinata ad allargarsi quest’estate. Belén, infatti, è in attesa di una bambina che, come da lei stessa rivelato, si chiamerà Luna Marie. A scegliere il nome è stato il piccolo Santiago, il primo figlio della showgirl nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Le critiche sui social

Nonostante il clima di serenità che si respira nella coppia, non sono mancate alcune critiche da parte di alcuni utenti che hanno notato un curioso particolare. Per Belén, infatti, non era la prima volta al Resort Baglioni: c’era già stata nel 2019 insieme a Stefano De Martino. Diversi follower hanno commentato le foto della showgirl, attaccandola per la “caduta di stile”. Belén, dal canto suo, non ha dato adito alle parole degli utenti e ha preferito non replicare. È da un po’ di tempo a questa parte, del resto, che sembra essere il bersaglio preferito del mondo dello spettacolo.

Il commento di Sabrina Ferilli

Per fortuna c’è anche chi continua a sostenerla e ad apprezzarla. Non mancano, infatti, i commenti di fan e colleghi entusiasti per la storia tra Belén e Antoninio. Tra i tanti che si congratulano con la coppia e colgono l’occasione per fargli i migliori auguri anche in vista della prossima gravidanza, figura Sabrina Ferilli. L’attrice romana su Instagram zittisce tutti gli hater con la sua solita ironia e scrive a Belén: “Perché non hai portato anche me?!”. Una domanda retorica che sicuramente in molti avrebbero voluto farle.

