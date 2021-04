Campionessa dell’Eredità, consulente e pole dancer: chi è Martina Crocchia

Martina Crocchia, campionessa de L’Eredità rompe il binomio “bella ma stupida” e dimostra come intelligenza e bellezza possano andare a braccetto.

L’Eredità, gioco televisivo italiano, in onda su Rai 1 in fascia preserale è uno degli appuntamenti preferiti dalle famiglie italiane. Più volte vincitore del Premio Regia Televisiva, ha conquistato tutti con la celebre ghigliottina, il cui scopo è indovinare una parola attraverso una serie di altre cinque parole ad essa attinenti. Andato in onda per la prima volta il 29 luglio 2002, lo show è giunto ormai alla 19esima edizione sotto la guida di Flavio Insinna. A dominare il gioco quest’anno è stato Massimo Cannoletta. Con una presenza fissa in 51 puntate, è diventato l’icona del popolare programma televisivo di Rai 1. Ma non da meno è stata la sua degna erede: Martina Crocchia, ospite domenica 11 aprile al salotto di Rai Uno a Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini.

Il successo di Martina Crocchia a L’Eredità

Martina Crocchia, romana doc di 39 anni, è riuscita a portare a casa un montepremi di quasi 160mila euro. In merito al programma L’Eredità, la vincitrice ha ammesso che la sua permanenza allo show è stata vissuta come un sogno, tanto che non si sarebbe mai aspettata di andare oltre la prima puntata. Eppure, Martina Crocchia è riuscita a conquistare tutti e l’ha fatto rompendo definitivamente il binomio “bella ma stupida”.

Modella, consulente e pole dancer

Martina Crocchia, infatti, ha dimostrato con il suo esempio che bellezza e intelligenza non sono termini che si escludono reciprocamente ma possono convivere armonicamente. Per capirlo basta fare un salto nella storia della campionessa del quiz televisivo. Dopo un passato come modella, oggi Martina Crocchia lavora come consulente di medicina e chirurgia estetica. In più è un’insegnante di pole dance presso la scuola Phoenix Aerial & Dance di Roma.

La passione per i dettagli

Nonostante i suoi molteplici interessi, Martina Crocchia non si è mai definita una persona colta. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha preferito presentarsi semplicemente come una persona molto curiosa che cerca di informarsi ogni giorno con qualsiasi mezzo, compresa la letteratura. A tal proposito, ha ammesso di non leggere libri con costanza ma le piace imparare da qualsiasi fonte provenga qualcosa di nuovo ed inaspettato. Sono i dettagli e i particolari a catturare la sua attenzione ed è su questi che preferisce soffermarsi.

L’intervista a Martina Crocchia

Nel corso dell’intervista, Martina Crocchia non ha fatto mistero dei problemi che avuto durante l’adolescenza che l’hanno portata a sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici.

“A vent’anni ho iniziato a ricorrere al chirurgo: ero un’adolescente molto complessata”, ha dichiarato la campionessa. “C’è chi va dallo psicologo e chi intervenire in altro modo. Io ho risolto così. Anche se so perfettamente che questo porta al binomio: bella e oca. Oppure rifatta e stupida. Non è mai stata mia intenzione far conoscere il mio vero nome, figuriamoci se avrei mai voluto rivelare di avere un cervello”. Eppure Martina l’ha fatto mettendosi in gioco a L’Eredità e dimostrando di non essere solo una bella donna.

