Un Posto al Sole, anticipazioni martedì 13 aprile: l’arrivo di Speranza sconvolge tutti

Una delle soap più amate dai telespettatori italiani è sicuramente Un Posto al Sole. La soap campana, infatti, è seguita da milioni di telespettatori che, ogni sera alle 20:45 dopo Via dei Matti, non perdono l’occasione per scoprire le vicende del Caffè Vulcano e di Palazzo Palladini. Scopriamo tutto ciò che accadrà nella prossima puntata ai beniamini più amati dai telespettatori.

Le indagini di Franco

Il caos dei cantieri continua comunque a tenere banco nelle ultime puntate di Un Posto al Sole. Infatti, il nuovo responsabile della sicurezza Franco Boschi, assunto da Roberto Ferri per monitorare la situazione, sarebbe arrivato ad una verità assoluta. Il marito di Angela, infatti, è sempre più convinto che Ernesto Gargiulo sia il colpevole dei sabotaggi che si stanno verificando ultimamente. Nonostante Ferri faccia fatica a credergli in quanto Gargiulo è uno dei più longevi operai dei cantieri, Franco ha deciso di poter contare sull’appoggio gli altri operai che potrebbero far cambiare la situazione e anche l’ago della bilancia. Nelle prossime puntate ci saranno ulteriori colpi di scena a riguardo anche intorno alla figura di Pietro Abbate.

Speranza a casa Del Bue

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole come quella che andrà in onda martedì 13 aprile su Rai 3, non ci sarà solo spazio per le indagini di Franco Boschi nei cantieri di Roberto Ferri. Infatti, così come è ben noto a tutti, l’arrivo della nipote di Mariella, nonché figlia del cugino Espedito, non ha fatto altro che stupire in modo del tutto inaspettato il caro Vittorio Del Bue.

Infatti, quest’ultimo, sarà completamente travolto dal tornado Speranza che sebbene sia stata presentata come una ragazzina pronta a visitare le bellezze di Napoli, il figlio di Guido non aveva considerato la bellezza procace della ragazza che sembrerebbe essere predominante. Come se non bastasse, però, l’arrivo di Speranza non sarà solo ed esclusivamente conturbante per il caro Vittorio. Infatti la sensualità della nipote di Mariella sembrerebbe aver un certo ascendente anche sul simpaticissimo Samuel al Caffè Vulcano. Il suo arrivo, per tale motivo, non passerà del tutto inosservato. Sarà quindi importante anche per l’umore di Vittorio. Dopo la partenza di Alex, quest’ultimo, non ha mai nascosto il suo volersi estraniare dal mondo sociale e dedicarsi interamente al lavoro.

Un Posto al Sole e la frecciatina di Renato

I fan di Un Posto al Sole, però, nella nuova puntata di martedì 13 aprile assisteranno anche ad uno scontro incontro tra Renato e Raffaele.

Il padre di Niko Poggi, infatti, si farà promotore di una frecciatina ai danni del custode di Palazzo Palladini e ciò sembrerebbe non lasciare di buonumore quest’ultimo. L’intervento di Ornella poi gli renderà ancor di più pan per focaccia. Per scoprire tutte le prossime novità, non resta che attendere l’appuntamento serale della soap.