Enula dopo Amici ritorna dal Leo: la storia con il figlio di Alessandro Gassman

Nel corso dell’ultima puntata di Amici la cantante Enula è stata costretta a lasciare il programma e ad allontanarsi da Alessandro, ma alcuni indizi fanno pensare che sia tornata da Leo Gassman.

Il 20 marzo 2021 ha preso il via la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anticipata dalla fase iniziale svoltasi a partire da novembre, adesso la competizione è entrata nel vivo con il serale. Quest’anno per la prima volta il ruolo di direttore artistico non è affidato come di consueto a Giuliano Peparini bensì a Stéphane Jarny. Ma diverse sono le novità di questa edizione. In gara sono presenti tre squadre capitanate a coppie dai professori (un prof di canto e uno di ballo per ogni squadra). A capo dei team 2021 troviamo Rudy Zerbi insieme ad Alessandra Celentano, Anna Pettinelli con Veronica Peparini e infine le new entry Arisa e Lorella Cuccarini.

L’eliminazione di Enula

Ne corso dell’ultima puntata del serale di Amici, ad essere eliminata è stata la cantante Enula del team Zerbi-Celentano. Molto apprezzata per la sua vocalità, la concorrente si è ritrovata a sfidare il collega Tancredi della squadra Arisa-Cuccarini ed è stata sconfitta. Prima di lasciare definitivamente la scuola di Amici, Enula ha salutato con grande trasporto il ballerino Alessandro. Durante la convivenza in casetta, infatti, tra i due si è creato un legame particolare che ha coinvolto i fan al pari degli altri amori nati in questa edizione del talent show.

Il ritorno sui social

Il rapporto speciale che Enula e Alessandro hanno costruito nella casetta di Amici, però, potrebbe trattarsi soltanto di un’illusione o semplicemente di un’amicizia molto profonda. Dopo l’eliminazione dal talent show, infatti, la cantante è tornata sui social e ha pubblicato un lungo video di saluto ai tanti fan che l’hanno sostenuta durante il suo percorso al programma di Maria De Filippi. A catturare l’attenzione degli utenti è stato un dettaglio in particolare.

Il cane Piuma

Nelle stories girate da Enula, appare anche un cane: Piuma. I fan più attenti non ci hanno messo molto a riconoscerlo: si tratta, infatti, del cane del figlio di Alessandro Gassman. Diverse volte Piuma è apparso nelle foto di Leo Gassman, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Vai bene così.

Enula e Leo Gassman

La presenza di Piuma nelle stories dell’ormai ex concorrente di Amici ha subito acceso il gossip. Pare, infatti, che in passato tra Enula e Leo Gassman non ci sia stato un semplice sodalizio artistico ma una vera storia d’amore. Che quest’ultima sia finita con l’ingresso della cantante nella casetta del talent show di Canale 5 non è ancora chiaro, e sicuramente dopo queste storie su Instagram lo è ancora meno. Nessuno sa se i due abbiano mantenuto un rapporto di amicizia o se c’è sotto dell’altro. Sicuramente tra Alessandro ed Enula c’è una forte simpatia che può aver modo di crescere soltanto lontano dai riflettori. Bisognerà aspettare la fine di Amici per scoprire cosa succederà alla coppia di artisti.

