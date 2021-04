La Procura di Cagliari apre un’inchiesta: una morte che, forse, si poteva evitare. Parliamo di ciò che è accaduto a Carbonia (Sud della Sardegna) dove una paziente di 70 anni di Carloforte, colta da infarto, è morta all’arrivo in ospedale “Sirai” : il problema è che l’ambulanza che era andata a prenderla al campo di calcio della città, punto in cui era atterrato l’elicottero del 118 che aveva prelevato la donna appunto dalla sua abitazione sull’isola di Carloforte, ha trovato i cancelli dell’impianto chiusi con il lucchetto.

Leggi anche: Rita muore a soli 27 anni, secondo i medici perché depressa causa Covid. Aperta indagine

A quel punto, il pilota dell’elicottero ha dovuto riprendere il volo e atterrare all’esterno del campo, accumulando però un certo ritardo. Sulla vicenda vuole far luce il pubblico ministero del Tribunale di Cagliari, Marco Cocco, che ha appunto aperto un’inchiesta per omicidio colposo, assegnando l’autopsia al medico legale Matteo Nioi. Fondamentale il riscontro dell’autopsia che dovrà stabilire se quel ritardo sia stato decisivo o no per le sorti della povera paziente.