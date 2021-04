Jasmine Carrisi, tennista sensuale: lo scatto fa impazzire i fan

Jasmine Carrisi fa innamorare i follower attraverso uno scatto in bianco e nero, pubblicato su Instagram in cui appare baciata dal sole, in tenuta da tennista. La figlia di Albano e Loredana Lecciso conquista sempre di più i cuori dei fan

Sempre più amata dai fan

La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, dimostra di avere le idee chiare e di essere ben propensa ad abbracciare il mondo dello spettacolo. Dopo aver debuttato nella musica, con il singolo Ego e dopo aver riscosso un grandissimo successo durante la sua partecipazione al talent show The Voice Senior, in cui si è presentata in veste di giudice in coppia con il padre Albano, la 20enne di Cellino San Marco, è anche molto seguita sui social.

Attraverso i canali virtuali infatti, Jasmine racconta di sé, mostrandosi in tutta la sua bellezza, molto simile a quella di sua mamma Loredana. Come altre sue coetanee, Jasmine ama aggiornare il suo profilo, attualmente con 95,8mila follower ma in costante crescita, cosa che l’ avvicina sempre di più al ruolo di una vera Web Influencer. Molti dei suoi post lasciano a bocca aperta: la più piccola della famiglia Carrisi in alcune foto appare sexy con vestiti scollatissimi che mettono in risalto le sue doti estetiche.

Jasmine Carrisi, bellissima in tenuta da tennista

Tra gli scatti che Jasmine Carrisi ha condiviso su Instagram ce n’è una recente, in bianco e nero, in cui appare molto sexy. La cantante appare sdraiata al sole con un top vertiginoso e una gonnellina da tennis. Con lei infatti una racchetta ad indicare forse un momento di pausa dal gioco.

In breve tempo lo scatto ha fatto il boom di like, facendo arrivare sulla bacheca della protagonista una marea di emoticon con occhi a cuore e di piccole fiamme ardenti.

LEGGI ANCHE ———–>Jasmine Carrisi pubblica gli insulti che riceve: la figlia di Albano sotto attacco

I progetti e il commento sprezzante sul “Catcalling”

Sempre sui social, recentemente Jasmine Carrisi si è lasciata andare ad alcune confessioni che riguardano i suoi progetti professionali. Grazie ad alcune domande che i follower le hanno inviato attraverso le sue stories, la Carrisi molto volentieri, ha fatto sapere qualche novità.

Senza entrare troppo nel dettaglio, ha dichiarato infatti che qualcosa bolle in pentola, rendendo i suoi follower molto felici. Jasmine non ha voluto però proseguire oltre, lasciando tutto in sospeso, aumentando sicuramente una certa suspense sull’argomento.

LEGGI ANCHE ———–>Jasmine Carrisi dice di si reality | Già pronta la proposta per la figlia di Albano

Tuttavia, Jasmine sui social, spesso si è anche espressa su argomenti seri come quello del Catcalling, argomento tornato prepotentemente alla ribalta e sottolineato anche da Aurora Ramazzotti. Così come la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, anche la piccola di Albano ha detto la sua su questo problema che coinvolge tantissime donne: “Se il catcalling è un complimento – si è letto in una delle sue Instastories – perché non lo fai quando è con suo padre col suo ragazzo o con qualcuno talmente grosso da spaccarti il c**o?“ Ha commentato la figlia di Albano.