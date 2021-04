Tommaso Stanzani da Silvia Toffanin: sorpresa per la Celentano

Nonostante sia stato eliminato durante la terza puntata del serale di Amici, si continua a parlare in lungo e in largo di Tommaso Stanzani, il ballerino preferito da Alessandra Celentano nell’ultima edizione.

L’allievo della scuola guidata da Maria De Filippi è stato, fino a questo momento, l’unico ad essere ospite a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, dove ha raccontato dei suoi progetto e della sua esperienza.

Nato come pattinatore artistico, Tommaso si è aperto al mondo della danza, scoprendo un talento incredibile, che è già balzato agli occhi degli addetti al settore.

Tommaso Stanzani imita Alessandra Celentano: risate a Verissimo

Durante la sua permanenza nella scuola di Amici, lo Stanzani ha messo in mostra tutte le sue doti artistiche risaltando come un promettente ballerino, ma anche come un bravissimo intrattenitore. Tra una prova e l’altra, infatti, Tommaso divertiva i suoi compagni con le imitazioni loro e quelle dei professori, scatenando l’ilarità generale. In più di un’occasione, Maria ha voluto mostrare questo lato comico del ballerino, chiedendogli di imitare in trasmissione i diversi insegnanti seduti dietro la temibile scrivania e chiamati a giudicare.

Anche nello studio di Verissimo, Tommaso ha mostrato la sua incredibile capacità di calarsi nei panni degli altri, imitando proprio Alessandra Celentano, la professoressa di danza che più di tutti ha creduto in lui, tanto da restare piuttosto delusa di fronte alla sua uscita di scena. Niente paura, per lui è già pronta una carriera ricca di successi.

E mentre continua la guerra al serale tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, Tommaso svela i segreti che si nascondono dietro le quinte della trasmissione. Per lui non è stato un percorso facile, ma durante i suoi momenti di sconforto non si è mai abbattuto davanti ai compagni per non smentire la sua solarità.

Tommaso racconta i retroscena sul rapporto con la famiglia

“Vedevo che molti compagni si appoggiavano alla mia solarità. Allora quando avevo momenti difficili andavo in bagno a piangere da solo. Finché Sangiovanni mi ha detto “Ma perché vai in bagno? Parla con noi, ti aiutiamo”, ha detto il ragazzo la cui storia personale ha commosso tutti.

Inizialmente Tommaso ha seguito le orme dei genitori scegliendo la strada del pattinaggio: quando poi ha comunicato loro di voler lasciare l’attività sportiva per la danza non ha incontrato il loro favore. “Ci fu una grande litigata in famiglia”, ha raccontato, sottolineando come sia stato l’unico inizialmente a credere in se stesso. Ma poi i genitori si sono ricreduti guardandolo ad Amici.

Dopo soli 3 anni di danza Stanzani è riuscito a convincere il giudice più duro, la severa maestra Celentano, elogiata da Carolyn Smith. Del rapporto che si è creato con la donna, Tommaso ha un ottimo ricordo e ne parla così: “Sono stato la sua scommessa. Lei ha sempre capito che a me mancava lo studio e ha sempre preteso tanto.”