Dove vive Romina Power? Un regno magico per l’ex moglie di Albano

Dove vive Romina Power quando non alloggia a Cellino San Marco, tenuta dell’ex marito Al Bano Carrisi dove lei si è ritagliata uno spazio tutto suo lontano da occhi indiscreti?

Romina Power è una delle donne dello spettacolo italiano più amate dal pubblico da casa. Elegante, riservata, solare e sempre pronta a regalare un sorriso ai suoi fan, è stata a lungo al centro del gossip per un presunto riavvicinamento con l’ex marito, Al Bano Carrisi. I due, dopo un lungo e felice matrimonio, hanno deciso di separarsi, salvo poi riunirsi solo per motivi lavorativi.

Al Bano e Romina, che un tempo erano legati dall’amore e non solo dalla professione, oggi sono una delle coppie di cantanti più amati di sempre. Ma, se lui è riuscito a ricostruirsi una nuova vita accanto a Loredana Lecciso, la Power ha preferito dedicarsi a se stessa, alla famiglia e agli hobby, conducendo una vita da single nella sua casa. La dimora da sogno in cui vive l’americana, infatti, è stata interamente arredata da lei e rispecchia appieno quella che è la sua indole.

Romina Power, una casa elegante e raffinata

La casa in cui vive Romina Power è ricca di spazi pieni di luce ed è arredata con colori caldi, così come l’indole della cantante.

Complementi d’arredo barocchi si combinano con altri più moderno e contemporanei, e tutto risulta essere in perfetto stile ed armonia.

Un angolo con il camino è quello che Romina ha recentemente mostrato sui social, luogo dove spesso la Power ama condividere con i fan momenti di vita privata e quotidiana.

E, proprio attraverso il suo profilo Instagram, la ex compagna di Al Bano ha avuto modo di raccontare la sua casa mostrando spazi e complementi d’arredo ai suoi fan.

Romina Power e l’addio a Cellino San Marco

La casa elegante e classica in cui vive Romina Power è completamente differente da quella in cui alloggiava a Cellino San Marco, tenuta di Al Bano Carrisi.

In Puglia, infatti, la cantante ha modo di soggiornare nell’abitazione dell’ex marito, talmente tanto vasta da poter ospitare più famiglie senza ledere la privacy di nessuno.

Qui Romina ha trascorso la prima quarantena e fugge ogni volta che c’è la possibilità di trascorrere del tempo insieme ai figli.

Complice la nuova maternità di Cristel, infatti, la Power è tornata a Cellino San Marco per Pasqua trascorrendo la festività insieme alla sua famiglia allargata.

Lo stile di questa abitazione, rustico e più rurale, è completamente differente da quello che contraddistingue l’abitazione privata della Power, che ha deciso di dare un tocco più elegante e maestoso alla casa in cui vive da sola.