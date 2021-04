Uomini e Donne, Luisa e Salvio fiori d’arancio: la proposta di matrimonio

Grande emozione nello studio del dating show di Maria De Filippi per il ritorno di una coppia amatissima che ha scelto di giurarsi amore eterno.

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta: ritorno a Uomini e Donne

Abituati come siamo a vedere coppie unirsi e scoppiare durante Uomini e Donne, fa sempre una certa sensazione vedere chelb qualcuno, invece, ha investito tanto in un rapporto nato in uno studio televisivo, tanto da arrivare al matrimonio. È quello che è successo a Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2019 nel corso della trasmissione: mentre per lui si è trattato di un periodo relativamente breve, lei è stata Dama per un anno, durante il quale si è guadagnata l’affetto di una larga parte di pubblico.

Rosse rosse per dire I love You

Le cose tra i due vanno così bene che Salvio ha deciso di sorprendere la sua Luisa con una… proposta di matrimonio a sorpresa, naturalmente nello studio in cui si sono conosciuti e innamorati. Naturalmente Maria De Filippi è d’accordo e si presta alla sorpresa facendo entrare in studio una scatola che viene aperta da Luisa: dentro, tante rose rosse a formare la scritta I Love You. L’ex Dama, emozionatissima, mostra a tutti il regalo del fidanzato, che sembra essere solo l’inizio.

La romantica proposta di matrimonio di Salvio a Luisa

Salvio infatti prende la parola ricordando la promessa fatta al padre, recentemente scomparso: quella di far felice Luisa, ovviamente chiedendole di sposarlo. La donna non trattiene le lacrime e naturalmente non può che dire di sì: “Il mio posto è tra le sue braccia,“ è la sua risposta. Un momento toccante non solo per i futuri sposi ma anche per tutti coloro che sono presenti in studio, da Gianni Sperti a Gemma Galgani.

I due futuri sposi si lasciano andare a romantiche dichiarazioni d’amore che, si capisce, non sono solo di circostanza ma parte integrante della loro storia d’amore. Salvio non ha remore nell’affermare che Luisa è l’unica donna della sua vita, quella con cui vuole andare a dormire la sera e svegliarsi al mattino… “Quello che accade tra il dormire e lo svegliarsi si può immaginare,” dice malizioso l’ex cavaliere. Gli fa eco la sua promessa sposa: “Hai saputo capire chi è Luisa, cosa che non ha mai fatto nessuno. Mi hai cambiato, sono la persona più felice del mondo, ti dico sì per tutta la vita”.

A quando la data?

L’amore in un dating show, due anni di convivenza e finalmente la decisione di diventare marito e moglie: come non appassionarsi alla storia tra Salvio e Luisa? Concorda anche Maria che, dopo le dichiarazioni della coppia, decide di celebrare l’amore tra i due, permettendo loro di ballare al centro dello studio. Ora non resta da sapere che la data delle fatidiche nozze!