Asia Argento e Morgan, possibile ritorno di fiamma: “Perché non torniamo insieme?”

Dopo un lungo periodo di scontri e di tempesta, tra Asia Argento e Morgan sembra essere tornato il sereno. A dimostrarlo una lunga chiacchierata dei due su Clubhouse.

La relazione tra Asia Argento e Morgan è stata tra le più discusse del nostro paese, un legame forte durato dal 2000 al 2007 fatto di alti e bassi ma anche di tanta passione.

La fine del rapporto tra Morgan e Asia

Purtroppo il rapporto tra i due non si era concluso nel migliore dei modi tanto da portarli a scontrarsi in tribunale, fino allo sfratto del cantante dei Bluevertigo poiché non pagava gli alimenti per la figlia, Anna Lou. Nonostante queste peripezie Asia e Morgan si sono recentemente incontrati in una stanza di Clubhouse, social che permette di creare degli incontri virtuali in cui è possibile chiacchierare e scambiare opinioni.

Il confronto tra Asia e Morgan

Proprio durante la chiacchierata tra l’attrice e il cantante è venuto fuori il loro passato e Asia sembra che abbia affermato: “Ma perché ci siamo lasciati?” rivolgendosi a Morgan, per poi aggiungere: “Perché non torniamo insieme?“. Insomma sembra che questo incontro abbia rispolverato alcuni ricordi nella mente dell’attrice che la legano all’ex giudice di X- Factor. Il cantante ha prontamente risposto alle domande dell’ex fidanzata con una poesia: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

La proposta di Asia Argento

La risposta di Morgan ha soddisfatto le aspettative di Asia Argento tanto da portarla ad affermare: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza… Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo”. L’attrice sembra si sia nuovamente invaghita del cantante e che abbia quantomeno intenzione di recuperare i rapporti con lui.