Amici, Martina in lacrime per Alessandra Celentano: il crollo della ballerina

Alessandra Celentano lancia l’ennesimo guanto di sfida per Martina provocando una forte reazione nell’allieva di Amici.

È ormai passato quasi un mese dall’inizio della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anticipata dalla fase iniziale svoltasi a partire da novembre, adesso la competizione è entrata nel vivo, soprattutto per il nuovo format che vede in gara tre squadre capitanate a coppie dai professori (un prof di canto e uno di ballo per ogni team). Come ogni anno una delle insegnanti più chiacchierate è Alessandra Celentano, che non perde occasione per dire in maniera schietta quello che pensa. Proprio questo suo modo di fare ha messo in crisi la concorrente Martina Miliddi, ballerina di latino.

Martina Miliddi ad Amici

Martina Miliddi è entrata nella scuola di Amici su decisione della maestra Lorella Cuccarini, che l’ha voluta nel suo team riconoscendone la determinazione e l’energia. Una scelta criticata da Alessandra Celentano fin dall’inizio: l’insegnante di danza classica, infatti, ha sempre ribadito quanto l’allieva fosse inadatta e non meritasse affatto di continuare il suo percorso al talent show.

I guanti di sfida di Alessandra Celentano

Alle parole, Alessandra Celentano ha fatto seguire anche i fatti, lanciando di serata in serata diversi guanti di sfida. L’obiettivo era quello di evidenziare gli innumerevoli difetti della ballerina. Nel corso dell’ultima puntata, la maestra ha deciso di mettere alla prova Martina proprio nella sua specialità, il latino, per dimostrare come, nonostante i tanti anni di studio, l’allieva non fosse all’altezza del palco.

La sfida sul charleston

Ma non è finita qui. Questa settimana nella casetta di Amici è arrivato per Martina e Serena, allieva della maestra Celentano, un nuovo guanto di sfida. Stavolta l’insegnante Alessandra vuole “fare chiarezza in maniera definitiva” e invita le due ballerine a confrontarsi nel charleston, con una coreografia che possa lasciare spazio a più stili differenti. Conscia dei limiti della concorrente, Alessandra Celentano ribadisce che, in questo caso, sarà possibile semplificare ma non modificare i passi di classico, in modo da consentire a Martina di potersi esibire senza troppe difficoltà.

La reazione di Martina

Questa volta Martina non ha accolto bene il guanto di sfida lanciatole dalla maestra Celentano ed è scoppiata a piangere. La ballerina si sfoga con i suoi compagni e dice di non riuscire più a reggere lo stress di ballare subendo l’ansia del paragone con i professionisti della scuola e con l’avversaria Serena. “Non ce la faccio a ballare con una che mi sta dietro, pensando ai passi, per me quello non è ballare è eseguire una coreografia”, ha dichiarato la ragazza. Il riferimento è all’ultima puntata del serale dove, al momento della sua esibizione, è stato proiettato in contemporanea il video dell’esecuzione della medesima coreografia da parte di una delle ballerine professioniste della scuola di Amici.

Cosa deciderà di fare la sua insegnante Lorella Cuccarini? Bisognerà aspettare il serale di sabato per scoprire se Martina eseguirà la coreografia. O anche questa volta il guanto di sfida verrà rifiutato perché ritenuto iniquo, come già successo in alcune delle precedenti puntate?

