Ida Platano mai vista così, minigonna cortissima e stivaloni: rivoluzione dopo Uomini e Donne

Ida Platano ha mandato in tilt i suoi follower con un video postato su Instagram in cui si mostra bellissima e sensualissima.

Nuova vita dopo Uomini e Donne

Sono lontani i tempo in cui Ida Platano, personaggio di spicco del trono Over di Uomini e Donne, oggi lontano dalle luci degli studio di Canale 5, appariva fragile e sofferente a causa della sua tormentata storia con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo come sanno bene i telespettatori del dating show di Maria De Filippi sta vivendo una nuova storia d’amore al fianco della dama Roberta Di Padua. La Platano dal canto suo, che attualmente è single, sta vivendo una sorta di rinascita, cambiando completamente pagina.

Ida Platano ha un account Instagram seguitissimo. E’ qui che la siciliana che vive a Brescia, ex dama di Uomini e Donne, racconta di sé, attraverso foto e video che raccontano la sua giornata. Ultimamente abbiamo visto il suo nuovo look. Ida infatti ha deciso di scurirsi i capelli, con una tonalità corvino “a specchio” come lei stessa la definisce, proprio perchè i capelli appaiono molto lucenti.

L’outfit ruggente di Ida Platano

In queste ore una stories della bellissima Hairdresser ha mandato in visibilio i fan. Ida Platano infatti è apparsa con un look molto audace e un make up molto sensuale. In minigonna nera, alti stivali e rossetto rosso, la Platano si è ripresa davanti allo specchio. C’è da dire che l’ex dama di Uomini e Donne è davvero cambiata: oggi appare una donna più sicura. Che sia pronta per cercare il vero amore?

Non ci sono dichiarazioni ufficiali ma alcuni rumor riportano che la Platano possa ritornare a Uomini e Donne. Le voci che si rincorrono da settimane, sono state accolte con entusiasmo dai fan, i quali non attendono altro di rivederla nel parterre femminile del fortunato programma di Canale 5.

Attualmente però la Platano sembra non avere “fretta” anzi, la sua vita attuale le sta dando molte soddisfazioni e pertanto, per il momento, preferisce non ritornare in Tv. In attesa che cambi idea, i suoi follower non smettono di seguirla e ammirarla sui social.

LEGGI ANCHE ———–>Ida Platano furiosa, l’ex dama di Uomini e Donne non ci sta: “Vergogna e cattiveria”

I 40 anni

Intanto il 30 marzo la bella Ida ha raggiunto un traguardo importante: i 40 anni. Sul suo profilo Instagram, l’ex dama di Uomini e Donne ha fatto un breve bilancio della sua vita, ammettendo che gli ultimi due anni non sono stati affatto semplici.

“Ho avuto amici di diverso tipo in questi 40 anni; alcuni sono spariti, altri sono ancora lì, qualcheduno è più recente, altri ancora li conosco da una vita“. Specifica Ida. Poi aggiunge:

LEGGI ANCHE ———–>Ida Platano, perchè è finita con il marito Francesco: la verità della dama

“Sono decisamente serena oggi. Anche se gli ultimi due anni sono stati molto difficili e hanno rischiato di strapparmi via per sempre il sorriso, oggi mi impongo di scovare il lato rosa della mia vita. Ce n’è di buono nella mia esistenza, eccome se c’è! Il mio miglior regalo che possa farmi per questo giorno così speciale è convincermi che i momenti più cupi siano passati. Sta a me camminare spedita verso il domani con un sorriso, apprezzando quello che ho”.