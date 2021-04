Serena Marchese, le foto sexy della ballerina fuori da Amici: una bomba

Serena Marchese è una delle ballerine di Amici più talentuose, ma sicuramente oltre alle sue doti artistiche, viene ammirata la sua bellezza, che spicca sul suo account Instagram.

Sostenuta da Alessandra Celentano

Da febbraio 2021 Serena Marchese sta vivendo la bellissima esperienza di Amici. Una possibilità che le è stata data fortemente dall’insegnate di ballo Alessandra Celentano, la quale non esita a rimarcare il suo talento, soprattutto in questo periodo al serale.

L’entrata della ballerina nella scuola del talent show più famoso d’Italia, è stata infatti molto particolare, proprio a causa della Celentano, che ha proposto agli autori e agli altri insegnati di darle direttamente un banco senza farle affrontare alcuna sfida. Richiesta, passata con 8 voti a favore e 7 contrari, evitando così alla ballerina la sfida che di solito tocca a chi arriva a programma già incominciato.

La passione della danza

Amante della danza fin dall’età di 2 anni e mezzo, Serena Marchese ha alle spalle già qualche esperienza in spettacoli televisivi, come quello di Domenica In, dove in una puntata si è esibita con un passo a due oppure quella nel programma Sicilia Cabaret in onda su Rai 2. Ma non è tutto. La ballerina di Amici ha ballato anche durante un concerto di Andrea Bocelli.

La giovane di Siracusa è sicuramente un’artista preparata, pronta a raggiungere il successo grazie ai suoi movimenti, frutto di una tecnica imparata negli anni. La sua bellezza e sensualità inoltre hanno già conquistato il pubblico di Canale 5. Come altri 20enni, la bellissima Serena ama condividere sul suo profilo Instagram scatti che mettono in risalto le sue doti estetiche e che raccontano i momenti della sua sua giornata, soprattutto quelli che parlano della sua più grande passione, qual è la danza.

Le foto sexy di Serena Marchese

Dalle foto che spiccano sul suo account social ce ne sono alcune in cui si può ammirare tutta la sua sensualità. La ballerina siciliana infatti ha condiviso scatti che la immortalano in costume da bagno e in pose ammiccanti. I suoi lunghi capelli ricci e la sua espressione spontanea fanno di Serena una ragazza davvero sexy oltre che una ballerina spettacolare, pronta a spiccare il volo per il successo.

Intanto l’artista si sta godendo Amici, una scuola che dà molto, soprattutto nell’ambito della visibilità. Alessandra Celentano crede molto in lei e non mancano le botte e risposte con gli altri insegnati. Recentemente al serale purtroppo la bella Serena è stata vittima di un piccolo incidente. Niente di grave, solo un piccolo intoppo a causa di una scheggia che le si è conficcata nel tallone. Il problema si è risolto immediatamente dietro le quinte, dove è stata subito medicata. Al suo rientro i fan sono stati rassicurati sulle sue esibizioni. La ballerina si esibirà ma senza fare i salti.