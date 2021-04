Raimondo Todaro “ritrova” la sua ex moglie Francesca Tocca: cosa sta succedendo

La ventesima edizione di Amici continua ad ospitare guest star del mondo dello spettacolo, della musica e della danza: dopo Pippo Baudo, approda nel talent show anche Raimondo Todaro.

Ballerino storico della trasmissione Rai Ballando con le stelle, Raimondo Todaro è stato contattato da Maria De Filippi per assolvere ad un ruolo inedito nella scuola. Nel pieno del Serale, i concorrenti ancora in gioco continuano a contendersi titoli e premi anche lontano dal palcoscenico del sabato sera. Todaro, dunque, è stato chiamato da Amici per svolgere il ruolo di giudice nel corso di una gara di ballo che si svolgerà durante il day time.

Non è ancora dato sapere, dunque, quando Raimondo Todaro varcherà la soglia della porta della scuola di Amici e quali ballerini saranno sottoposti al suo giudizio. Al nome del professionista, tuttavia, i più curiosi hanno strabuzzato gli occhi incapaci di dimenticare il gossip nel quale Raimondo e la ex moglie, Francesca Tocca, furono coinvolti nel corso della scorsa edizione del Serale di Amici.

Raimondo Todaro ad Amici ritrova Francesca Tocca

Durante la precedente stagione del talent show firmato da Maria De Filippi, la ballerina Francesca Tocca, da anni nel cast del programma tv, è stata coinvolta dal gossip riguardante un flirt con il concorrente Valentin.

Tra i due erano innegabili sguardi di intesa ed un grande feeling che, fin da subito, fecero mormorare i più curiosi.

La Tocca, ai tempi, risultava essere ancora legata a Raimondo Todaro, suo marito e padre della figlia Jasmine, nata dalla loro lunga unione.

Per mesi il triangolo composto da Todaro, la Tocca e Valentin occupò le principali pagine dei siti di cronaca rosa, fino a quando non furono i diretti interessati ad intervenire sull’argomento.

Raimondo e Francesca annunciarono la fine del matrimonio, avvenuta già mesi addietro l’inizio dei pettegolezzi, Valentin confermò la relazione con la ballerina salvo poi ritrattare e, ancora, tornare sui suoi passi.

Ad oggi, dunque, pare che la Tocca e l’ex concorrente di Amici non stiano più insieme, mentre vige il mistero sulla vita sentimentale di Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro, da Ballando con le stelle ad Amici

Varcando la porta della scuola di Amici per assolvere al ruolo di giudice, Raimondo Todaro ritroverà la ex moglie Francesca Tocca con cui, tuttavia, ha mantenuto ottimi rapporti.

Per la prima volta, il professionista di Ballando con le stelle parteciperà ad uno dei programmi della concorrenza e, chissà, se questa prima collaborazione non sia destinata a trasformarsi in qualcosa d’altro per le prossime stagioni.

Non è la prima volta, infatti, che Maria De Filippi “ruba” un ballerino a Milly Carlucci: è già successo con Natalia Titova e, chissà, che non possa accadere di nuovo con Todaro.