Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 aprile: Samantha contro tutti

Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 aprile, di Uomini e Donne: cosa accadrà nel dating show di Canale 5 e chi saranno i protagonisti di questo pomeriggio?

La rivoluzione messa in atto da Maria De Filippi per questa nuova edizione di Uomini e Donne sta riscuotendo successo. Il mix tra trono over e trono classico sta attirando l’attenzione dei telespettatori, incuriositi dai protagonisti del parterre maschile e femminile, ma anche dalle interazioni tra questi ultimi e i tronisti più giovani.

Samantha Curcio, tronista in carica, è stata già particolarmente colpita da uno dei cavalieri del trono over, Gero Natale, che però alla fine le ha rifilato un due di picche e ha preferito abbandonare il dating show di Maria De Filippi. La giovane, quindi, sta continuando a conoscere i suoi pretendenti e, nella puntata di oggi di Uomini e Donne sarà proprio lei la protagonista del pomeriggio su Canale5.

Uomini e Donne, Samantha tra Alessio e Bohdan

Dopo aver puntato i riflettori sui tronisti Massimiliano e Giacomo, l’attenzione delle telecamere di Uomini e Donne si concentrerà su Samantha.

Quest’ultima, a differenza dei colleghi di trono, non è ancora riuscita ad incontrare la persona giusta o il corteggiatore in grado di coinvolgerla anche da un punto di vista mentale.

L’unico che sembra essere riuscito nell’impresa è Alessio con cui, però, Samantaha si è più volte scontrata a causa della situazione economica agiata del giovane.

Antagonista del corteggiatore è Bohdan, volto già noto al pubblico da casa per essere stato tentatore nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island.

Il giovane sembra essere riuscito a distogliere l’attenzione di Samantha da Alessio, scatenando anche la reazione adirata di quest’ultimo.

Che la scelta della Curcio sia proprio tra Alessio e Bohdan? Per il momento sembra ancora troppo presto per tirare le somme.

Trono over, Luca sotto pressione

L’attenzione delle telecamere di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, poi si sposterà su Luca, cavaliere del trono over che sta suscitando l’interesse di molte dame del parterre.

L’aitante signore ha deciso di conoscere Elisabetta che, tuttavia, ha avuto delle rimostranze nell’apprende che Luca ha voluto conoscere delle altre donne in contemporanea.

La signora, quindi, non ha nascosto il suo disappunto, ma ha deciso di continuare ugualmente la frequentazione con Luca.

Quest’ultimo, intanto, ha avviato una conoscenza anche con Sara ma, l’arrivo di una valida antagonista, spingerà Elisabetta a pretendere l’esclusiva.

Luca si dirà ancora non preparato per un passo del genere e rinvierà tutto ai prossimi appuntamenti con Uomini e Donne.