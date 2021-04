“Fino a 6 milioni di euro” Pier Silvio Berlusconi choc con la D’Urso: la scelta del manager

Avanti un Altro, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha rimpiazzato Live non è la D’Urso nella domenica sera di Canale 5. La signora della domenica di Mediaset si vede così “ridimensionata”, anche se dietro questa mossa, ci sarebbe soprattutto un’abile strategia di risparmio.

Live non è la D’Urso non va in onda

Se ne parla da settimane, perchè Barbara D’Urso, conduttrice amatissima e seguitissima dai telespettatori ha chiuso anticipatamente la stagione della sua trasmissione live della domenica sera. Per quale motivo? Al suo posto c’è Avanti un altro, che già nella prima puntata, ha fatto il boom di ascolti: 4.109.000 telespettatori, per uno share del 17,59%.

Una sferzata decisiva nata da un’ idea di Pier Silvio Berlusconi, attuata prima di tutto, per fini contabili. Secondo alcune indiscrezioni infatti, questa scelta avrebbe fatto risparmiare a Mediaset fior di milioni, solo nella stagione primaverile. Insomma, il pubblico alla fine ha gradito (il live di Bonolis ha battuto anche la seconda stagione di La compagnia del cigno su Rai1) così come hanno gradito le casse dell’azienda del Biscione.

Campagna di taglio dei costi in Mediaset

Pier Silvio “mani di forbici” è l’appellativo che gira da giorni sui social. Il quale proprio in questo periodo è entrato nell’ambito della core business dell’azienda. Un passo importante che nei corridoi di Cologno Monzese viene definito come una vera e propria campagna dei tagli dei costi (o dei rami secchi?) dell’ azienda della Tv generalista.

La mossa comprende anche un ‘altra scelta significativa, ossia quella di mandare le repliche di Caduta Libera nel preserale di Canale 5 per diversi mesi, senza rischiare da una parte, ripercussioni in termini di ascolti e dall’altra, ottenere un risparmio economico che arriva fino a 6 milioni di euro. Stesso discorso vale per la messa in onda delle repliche di Ciao Darwin.

Altri motivi

Le novità arrivano però con uno strascico di rumor che fotografano retroscena interessanti. Secondo Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso personalmente di chiudere Live e sul futuro di Barbara D’Urso a Mediaset, sono nate già le prime supposizioni.

Nonostante la conduttrice di Pomeriggio 5 abbia “guadagnato” con questa mossa, tre ore in più nel suo contenitore pomeridiano della domenica, secondo Roberto D’agostino ci sarebbero dei motivi precisi per questa novità. Al vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo Mediaset non sarebbe piaciuto “il furto” eseguito da Barbara D’Urso, di un ospite destinato a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin.

Dagospia inoltre asserisce che la televisione proposta da Barbara D’Urso non sarebbe più di gradimento ai vertici di Cologno Monzese. Sarebbero queste le motivazioni che avrebbero spinto Berlusconi a prendere certe decisioni clamorose. “La decisione di chiudere la sua devota Barbarella è firmata dallo stesso Pier Silvio” riporta Dagospia , aggiungendo che Mauro Crippa, nel tentativo di fermare la decisione, avrebbe chiesto aiuto a Fedele Confalonieri. Quest’ultimo però avrebbe declinato ogni invito ad intervenire, visto che non si occupa più di Mediaset. Nel frattempo c’è chi vede la d’Urso pronta a fare le valigie per emigrare in Rai.