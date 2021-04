Ormai il loro matrimonio si è concluso da molti anni però la curiosità del pubblico resta alta su Gigi D’Alessio e Carmela Barbato e così arriva la verità sul motivo del loro divorzio. C’è stata l’irruzione di Anna Tatangelo? A quanto pare no.

L’amore di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato è nato in tenera età, quando entrambi erano giovanissimi e lui era agli esordi della carriera. La loro storia d’amore ha così visto la coppia crescere insieme e Carmela è stata la moglie del cantante neo melodico napoletano dal 1986 al 2006.

Durante i loro vent’anni di matrimonio sono nati i tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, l’ultimo di casa nel 2003 a ridosso della crisi matrimoniale che era all’orizzonte.

Così la coppia storica di Gigi D’Alessio e Carmela ha vissuto una profonda crisi coniugale che non è più riuscita a superare. Sui motivi della fine, la ex coppia ha mantenuto sempre il riserbo non rivelando mai il perché e così, i rumors, hanno iniziato ad alludere ad una possibile irruzione di Anna Tatangelo nella loro famiglia. La voce di corridoio è stata, però, smentita ed ecco, a distanza di tempo, la verità.

Gigi D’Alessio e Carmela: ecco la verità sul loro divorzio

Quando anni fa il matrimonio di Carmela e di Gigi D’Alessio naufragò, le parole a caldo della ex moglie del cantante neo melodico, furono rilasciate al settimanale DiPiù e rivolte contro la giovane Anna Tatangelo. Infatti in corrispondenza della loro crisi coniugale, Gigi D’Alessio aveva iniziato a fare ‘coppia fissa’ lavorativamente con la Tatangelo.

“Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina” tuonava la Barbato su DiPiù, aggiungendo: “deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”.

La rabbia e la delusione di Carmela erano tangibili già dalle prime dichiarazioni rilasciate ma oggi, sbollito il risentimento, la posizione e le dichiarazioni della Barbato sono cambiate. Ritornando sulla questione del divorzio, sottolinea che Anna Tatangelo non è stata la causa della fine del suo matrimonio e la talentuosa cantante non si è intromessa nella loro relazione.

Carmela ha sottolineato che già da qualche tempo la sua storia con Gigi D’Alessio stava subendo delle crisi profonde: il cantante neo melodico era all’apice del successo e sempre lontano da casa, favorendo l’allontanamento della coppia. Ad oggi non c’è nessun astio nella coppia e neanche con la Tatangelo, secondo quanto detto dalla Barbato.

Perché Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati?

Dopo la fine del matrimonio con Carmela Barbato, Gigi D’Alessio ha iniziato la relazione con la sua giovane collega Anna Tatangelo. Era il 2006 quando i due uscirono allo scoperto, alla luce di tante critiche e pettegolezzi. Nonostante gli attacchi, l’amore dei cantanti proseguì a gonfie vele, fino all’arrivo del loro piccolo Andrea, nel 2010.

Nel 2017, però, anche la relazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo va in crisi, fino a quando la donna decide di metterci un punto nel 2020. Quali sono stati i motivi? La scelta da donna coraggiosa è di Anna che, da sempre ha avuto il sogno dell’abito bianco, ma sembra non accettare il mancato passo verso il matrimonio.