Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 aprile: Dora e l’amore impossibile

L’appuntamento giornaliero con il nuovo episodio de Il Paradiso delle signore è uno dei più attesi dai telespettatori. Scopriamo cosa accadrà nella puntata di mercoledì.

In onda dal 2015, Il Paradiso delle signore ha fin da subito conquistato i telespettatori, prima nella fascia serale e successivamente anche nel day-time, confermando i risultati ottenuti. Attualmente giunta alla quinta stagione, la serie è composta da 380 puntate che ancora oggi continuano ad appassionare il pubblico del piccolo schermo italiano.

Dora e l’amore impossibile

Nonostante la delusione ricevuta dopo l’incontro con Nino, Dora continua ad essere perdutamente innamorata di lui. Ma le Veneri cominciano a sospettare che il ragazzo sia già impegnato, poiché sembra che la voglia evitare pur essendo molto gentile e simpatico. Le ragazze si mettono subito al lavoro per indagare sul giovane e sorprendentemente scoprono che è single ma è un seminarista. Adesso alle Veneri spetta l’arduo compito di aiutare la loro amica a dimenticare Nino.

Giuseppe incastra Irene

Giuseppe teme che le Veneri e Armando scoprano che è stato lui a rubare gli abiti di Gabriella dal magazzino e a contraffarli. L’uomo deve trovare una soluzione, per questo motivo decide di accusare Irene del furto. L’occasione gli si presenta quando quasi per caso trova la Venere alla ricerca di un abito adatto per la Fiera Campionaria nel magazzino del negozio. Giuseppe ne approfitta e corre ad avvisare Armando, nella speranza che distolga l’attenzione da lui. Secondo le anticipazioni, l’uomo riuscirà nel suo intento.

Dante affila le armi

Marta ha deciso di lasciare Vittorio e per Dante è arrivato il momento di affilare le armi. L’uomo ha intenzione di conquistare la Guarnieri. Nel frattempo propone ad Adelaide di organizzare un evento con alcuni finanziatori al Circolo, interessanti alla collezione de Il Paradiso. La Contessa accoglie con entusiasmo la proposta e si mette subito al lavoro per organizzare il tutto. Nel farlo coinvolge Ludovica escludendo Fiorenza. Questa scelta potrebbe costarle molto cara, visto che la Gramini è ancora molto pericolosa e i segreti non sono finiti.