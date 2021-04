Ballando con le stelle, spunta il nome della prima concorrente: chi è la bellissima

La nuova edizione di Ballando con le stelle sembra essere già al lavoro per la stagione 2021/2022: spunta il nome della prima concorrente che danzerà sul palcoscenico dello show di Rai 1.

Calato il sipario sull’ultima edizione di Ballando con le stelle, vinta da Gilles Rocca – ora in Honduras per L’Isola dei famosi – Milly Carlucci si è già messa al lavoro per la prossima stagione del programma. Lo show, diventato un cult di Rai 1, attira sempre di più l’attenzione del pubblico da casa per le dinamiche che si vengono a creare, puntata dopo puntata, tra i concorrenti e i giudici chiamati a votare le performance.

Tra complimenti, voti di disapprovazione, liti e scontri, Ballando con le stelle è diventato uno degli show imprescindibili del palinsesto di Rai 1. Così, dopo la fine della stagione 2021, si dice che Milly Carlucci abbia già puntato gli occhi sulla prima – bellissima – concorrente della prossima edizione del programma: si tratterebbe della neo Miss Italia Martina Sambucini, già in trattative con la produzione di Ballando.

Martina Sambucini, chi è?

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Martina Sambucini ha rivelato di essere in contatto con gli autori di Ballando con le stelle per l’edizione 2021/2022.

Diplomata al liceo linguistico, classe 2001, la giovane modella laziale ha riportato la corona di Miss Italia nella regione dopo ben ventisette anni.

19 anni, occhi verdi, alta 1 metro e settanta, Martina Sambucini è stata eletta la più bella d’Italia in una edizione del concorso molto particolare a causa della pandemia.

In assenza di pubblico e per la prima volta senza televoto, la puntata finale di Miss Italia è stata trasmessa in streaming per via del Covid e la Sambucini è stata incoronata da Paolo Conticini e Manila Nazzaro.

Miss Italia 2020 a Ballando con le stelle?

Appassionata di ballo, Martina Sambucini ha preso alcune lezioni di latino americano quando era piccola e, ha assicurato, “sa tenere il ritmo”.

Sul palcoscenico di Ballando con le stelle, dunque, potrebbe mettere in mostra le sue doti e, allo stesso tempo, sfruttare un’ottima opportunità di lavoro.

L’edizione che l’ha vista vincitrice di Miss Italia, infatti, non le ha dato la giusta risonanza a livello mediatico per le modalità in cui la puntata è stata trasmessa.

La Sambucini, quindi, potrebbe ottenere la sua rivincita proprio grazie allo show di Milly Carlucci per il quale, intanto, pare abbia già adocchiato il suo maestro preferito.

“Mi piacerebbe fare coppia con Raimondo Todaro”, ha ammesso Martina e, chissà, se la conduttrice di Rai 1 non abbia intenzione di esaudire il desiderio della giovane Miss Italia.