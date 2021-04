E’ stata la vincitrice della quarta edizione di Ballando con le stelle, com’è oggi e cosa fa

Nella quarta edizione di Ballando con le stelle è salita sul carro dei vincitori, apprezzata come la migliore delle concorrenti del talent show. Siete curiosi di sapere di chi si parla e soprattutto cosa fa oggi, dopo la vittoria?

Ballando con le stelle è senza dubbio uno dei programmi italiani di maggior successo: il talent show di Milly Carlucci gode del favore del pubblico da anni ormai. Ogni sabato sera è uno dei format d’intrattenimento che più piace al pubblico italiani e sulla pista di Ballando, negli anni, sono gravitati tantissimi personaggi televisivi che si sono messi in gioco.

Nessuno dei concorrenti in gara è un ballerino ma, ognuno di loro, in coppia con un professionista, ha sempre cercato di dare il meglio di se nelle performance della danza. Durante il talent show sono nati anche tanti amori che sono continuati anche lontano dai riflettori.

Nei vari anni, c’è anche la vincitrice della quarta edizione di Ballando con le stelle che incantò il pubblico: la ricordate?

Vincitrice della quarta edizione di Ballando con le stelle: ecco Maria Elena Vandone

Era il 2007 e per il quarto anno consecutivo andava in onda Ballando con le stelle: in quell’occasione a salire sul podio più alto dei vincitori ci fu Maria Elena Vandone, attrice e giornalista.

In quell’occasione la Vandone ballava in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron ed emerse subito tutta la sua bravura. Così a sciogliere ogni dubbio sulla sua innata vocazione alla danza, fu la stessa Maria Elena Vandone che chiarì di aver studiato danza da piccola, una passione trascurata negli anni per coltivare gli studi classici e la laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

La passione per la danza è poi riaffiorata, solo per una breve parentesi, nella trasmissione di Chiambretti C’è , condotto da Piero Chiambretti, dove faceva parte del corpo di ballo del programma, per tornare poi a galla a Ballando con le Stelle, incantando il pubblico in studio e da casa e stregando la giuria che la incoronò vincitrice. Oggi cosa fa Maria Elena Vandone?

Cosa fa oggi Maria Elena Vandone?

Da qualche tempo la bellissima Maria Elena Vandone si è allontanata dalle luci della ribalta e vive un po’ più defilata la sua vita. E’ una donna molto riservata, per cui le notizie sul suo vivere quotidiano sono ben poche. Cosa fa oggi Maria Elena Vandone? Sicuramente la mamma e la moglie a tempo pieno.

Della sua famiglia, si sa solo che Maria Elena Vandone ha sposato l’imprenditore Raffaele Petrassi, con il quale ha avuto due figli: Vittorio e Rocco, ed è probabilmente proprio per essere più vicina ai suoi affetti che l’attrice e giornalista ha messo in stand-by momentaneamente la sua carriera.

Intanto, dopo la vittoria di Ballando, nel 2009 è comparsa in varie fiction come per esempio Don Matteo al fianco di Terence Hill e Nino Frassica, nel ruolo di Sonia e nel 2020 ha svoltato, lanciandosi nella scrittura e debuttando con il suo primo libro, dal titolo Professional Smiler – L’arma del sorriso per affrontare il cambiamento.