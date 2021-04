Federico Fashion Style, il parrucchiere dei Vip si confessa: “Io gay? La verità”

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, nel corso degli anni grazie a talento e tenacia è riuscito a costruire un personal brand di successo, a cui indubbiamente hanno contribuito clienti vip che popolano i suoi saloni.

Nel corso degli anni Federico è riuscito a guadagnarsi un proprio pubblico, dapprima sui social networks e successivamente anche sul piccolo schermo. Infatti Real Time ha deciso di realizzare Il Salone delle Meraviglie, programma dedicato al parrucchiere e girato nel suo salone di bellezza ad Anzio.

Il successo di Federico Fashion Style

Come lui stesso afferma in diverse interviste parte del suo successo è sicuramente dovuto al primo personaggio famoso di cui ha curato l’acconciatura, Valeria Marini, che è stata la prima a credere nel suo lavoro e a far sì che il suo nome girasse nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Successivamente ha conquistato clienti molto importanti come Giulia De Lellis e Alba Parietti per poi dare il via collaborazioni con brand dedicati al mondo della parrucchieria e delle acconciature creando una propria linea di ferri. Il successo di Federico Fashion Style è anche numerico, infatti su Instagram conta più di 1 milione di followers e centinaia di migliaia di likes alle sue foto in cui immortala il proprio lavoro e quello dei suoi collaboratori.

La risposta di Federico a una delle curiosità dei suoi followers

Come spesso accade un grande pubblico porta con sé una morbosa curiosità riguardo la vita privata di personaggi noti, su questioni e aspetti che hanno poco a che fare con il loro lavoro. E’ questo il caso di Federico Fashion Style, che in tutti questi anni ha visto i suoi followers e gli spettatori farsi domande riguardo il suo orientamento sessuale, aspetto che ha ben poco in comune con le acconciature. L’hair stylist ha deciso di rispondere durante un’ intervista Fanpage. In particolare l’uomo ha precisato: “Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista“.

La situazione sentimentale di Federico

Durante l’intervista Federico ha aperto una breve parentesi riguardo la propria situazione sentimentale affermando: “Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e una bimba che si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano”.