Michelle Hunziker si confessa: “Sono rimasta incinta e…”

Michelle Hunziker è indubbiamente una delle conduttrici e dei personaggi del piccolo schermo più amati, ma è anche una mamma che ha sempre dedicato tanto tempo e tanto impegno alla crescita delle sue figlie. Come è riuscita a conciliare lavoro e carriera?

Tanti anni di carriera hanno portato Michelle Hunziker ad essere uno dei punti di riferimento della televisione italiana: la presentatrice fa felice il suo pubblico anche su Instagram e sui social in generale, dove racconta e mostra la sua quotidianità.

Il rapporto con le tre figlie è raccontato attraverso immagini e video, che la ritraggono alle prese con la vita di tutti i giorni: anche Michelle Hunziker è una mamma alle prese con i problemi della didattica a distanza.

Michelle Hunziker ha messo la maternità al primo posto

La Hunziker non ha mai nascosto anche i periodi più difficili della sua vita e ha raccontato di come li ha superati, anche e soprattutto grazie all’amore delle persone che la circondano. Gran parte della sua vita è stata dedicata al lavoro, ma poi è arrivata la gioia della maternità e Michelle ha spiegato di aver dovuto abbandonare un impegno lavorativo non appena ha scoperto di essere in dolce attesa.

Non ci ha messo molto la Hunziker a decidere cosa fosse più importante per lei e quando è arrivato il momento di scegliere tra il diventare mamma e un nuovo progetto lavorativo, la donna ha messo al primo posto la sua voglia di maternità. Proprio questa capacità di separare la vita lavorativa da quella privata, che condivide con il marito Tommaso Trussardi in una casa a cinque stelle, le ha permesso di conquistarsi uno spazio nel cuore dei telespettatori.

Michelle e Aurora: un legame indissolubile

A conferma del suo indiscutibile ruolo di mamma c’è il suo rapporto con Aurora, la primogenita, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti: le due sono legatissime e approfittano di ogni momento insieme per raccontarsi e condividere i traguardi delle rispettive vite. Hanno anche condotto un programma insieme e Michelle ha sempre detto di essere molto orgogliosa del modo di presentarsi al pubblico della figlia, sempre genuina e spontanea, proprio come la madre.

La sua presenza nella vita di Aurora le ha anche permesso di coltivare la sua passione per il mondo dello spettacolo, nel quale ora la figlia del celebre cantante italiano sta cominciando a muovere i primi passi. Un episodio del passato della Hunziker non è molto noto e spiega bene il suo rapporto con le figlie: la donna ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni di aver rinunciato ad un lavoro quando ha scoperto di essere in dolce attesa di una delle figlie: “Sto preparando un progetto speciale per Mediaset. Lo avevo pensato anni fa, poi sono rimasta incinta delle bimbe ed è stato tutto rimandato”, ha dichiarato.