Alessandra Celentano, ecco perchè ha smesso di ballare

Alessandra Celentano è l’insegnate di ballo più temuta di Amici. La nipote del “Molleggiato” severissima e determinata, un tempo ha calcato i palcoscenici danzando. Ma perchè ha smesso? Ecco il motivo

I successi di Alessandra Celentano

C’è chi l’ammira per la sincerità che la contraddistingue, nel dare i suoi giudizi, c’è chi la critica per la troppa durezza che spesso provoca fiumi di lacrime negli allievi della scuola dei talent più famosa d’Italia, Amici. Eppure Alessandra Celentano è così: prendere o lasciare.

Proveniente da una famiglia famosa, essendo lei la nipote (figlia del fratello) di Adriano Celentano, Alessandra ha alle sue spalle una carriera spettacolare, fatta da grandi successi proprio nel campo della danza. Forse non tutti sanno che l’insegnate di ballo di Amici, ha studiato all’Opera di Budapest prima di seguire il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia.

Nel corso della sua carriera la professionista, che il pubblico segue da anni su Canale 5, ha partecipato all’Aterballetto, confrontandosi con artisti del calibro di Ferri, Molin, Bocca e Terabust. Ad un certo punto però tutto si è fermato. Il suo percorso in ascesa verso nuovi successi si è arrestato bruscamente e Alessandra è stata costretta ad abbandonare le scarpette da punta.

Perchè ha smesso di danzare: l’usura del piede

E’ una domanda che tutti si sono chiesti: perchè Alessandra Celentano, così tanto appassionata, amante della danza, ha smesso di ballare? La risposta l’ha svelata la diretta interessata, specificando che non è stata una cosa volontaria, ma un dovere dettato da un problema di salute.

L’insegnante di Amici ha fatto sapere infatti di aver sofferto di una brutta malattia, una terribile sindrome che ogni tanto può colpire proprio i danzatori. E’ una patologia che viene riconosciuta come sindrome dell’alluce rigido, che, se non curata per tempo, fa arrivare il dito all’immobilità. E’ una sindrome tra l’altro che provoca dolori terribili e per questo motivo, Alessandra Celentano si è sottoposta per ben due volte, ad un intervento chirurgico.

“Questa malattia colpisce le articolazioni del primo dito del piede, logorandole a poco a poco. Provoca grossi problemi alle ossa e dolori atroci.” Ha dichiarato la nipote di Adriano Celentano, aggiungendo inoltre che lei per un pò di tempo, ha trascurato questa patologia, portandola inesorabilmente all’usura del piede.

Gli scontri con Lorella Cuccarini ad Amici

Intanto Alessandra Celentano continua ad infuocare gli animi al serale. Il duro scontro con Lorella Cuccarini a causa di Martina, è stato seguito da milioni di telespettatori. L’insegnate milanese infatti ritiene che la ragazza non sia all’altezza del serale.

“Io credo che Martina non meriti di stare qui, dopo 15 anni di studio, dovrebbe essere ad un altro livello e io questo non lo vedo […] Serena non ha mai studiato latino in vita sua, però si mette in gioco perché è in grado di farlo.” Ha tuonato la Celentano. E la Cuccarini: “Non trovo di buon gusto parlare durante una sfida. lo fai per portare acqua al tuo mulino”.