Caterina Balivo parla del rapporto con il marito Guido Brera e si scatena la polemica: in particolare la conduttrice ha raccontato quanto è accaduto qualche mese fa e le conseguenti decisioni che ne sono scaturite.

La pandemia da Covid-19 che ha colpito il mondo intero ha stravolto le abitudini di vita di tutti, anche dei personaggi più in vista del piccolo schermo. Anche il mondo di Caterina Balivo e il suo rapporto con Guido Brera sono stati intaccati da questa situazione.

La presentatrice ha più volte parlato della sua esperienza durante il lockdown: la donna aveva preso l’importante decisione di accantonare la sua carriera per prendersi cura dei propri figli e della famiglia.

Caterina Balivo e la vita da mamma a tempo pieno

Caterina Balivo, che ha sempre dichiarato di essere molto gelosa del marito, ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla sua presenza televisiva per seguire da vicino i figli nati dal matrimonio con Guido, durante i momenti di didattica a distanza, nei compiti e nei momenti di svago a casa. La conduttrice ha parlato della sua nuova vita in un’intervista rilasciata al settimanale F, ponendo l’accento sul suo ruolo di mamma a tempo pieno.

Dalle sue parole si evince che il marito, nonostante sia un ottimo padre, non si occupa allo stesso modo dei figli: “Non si occupa dei figli come me. Che siano le donne a pagare il prezzo più alto è un dato di fatto. L’anno scorso ho dovuto interrompere con un mese di anticipo il mio programma, Vieni da me. A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”, dice Caterina.

Guido Brera maschilista? Le parole della Balivo

Gli impegni di lavoro di Guido Brera lo tengono spesso lontano dalla famiglia: la Balivo precisa di dover sempre essere lei a ricoprire il ruolo di genitore-guida: “Mi chieda se mio marito è maschilista: la risposta è no. Ma mi chieda se si scoccia quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nel fine settimana esce e neppure avvisa: la risposta è sì”, dice la Balivo.

Una dichiarazione piuttosto forte, che ha scatenato qualche polemica nei confronti della coppia formata dall’imprenditore e dalla conduttrice di Vieni da Me. Non è finita qui, nella descrizione del comportamento di suo marito, Caterina scende nel dettaglio, parlando dei momenti che riguardano la vita dei figli: “Mi chieda se va ai colloqui con i maestri: la risposta è mai. La verità è che anche i migliori sono uomini moderni ma maschilisti. Il prossimo step è avere uomini moderni e basta: io insegno a mio figlio che il padre dovrebbe occuparsi di lui esattamente come la madre”.