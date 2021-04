Un Posto al Sole: ecco quattro personaggi che avete dimenticato

La tanto amata soap opera italiana di Un Posto al Sole continua da anni a riscuotere successo ma ci sono quattro personaggi che hanno segnato la storia dello sceneggiato e che, molto probabilmente, avete dimenticato. Di chi si tratta?

Un Posto al Sole è una soap opera made in Campania che da anni è sulla cresta dell’onda dal 1994. Le vicende ruotano intorno a ciò che accade ai condomini di Palazzo Palladini, che non sono solo dei semplici vicini di casa ma amici, nemici ed amanti.

Ormai l’appuntamento serale con le puntate trasmesse su Rai 3 sono una tradizione che il pubblico italiano non può perdere e tutti i personaggi della soap sono diventati dei volti di famiglia, alla quale si è legati da affetto. C’è chi preferisce qualche personaggio, rispetto a qualcun’alto ma tutti insieme sono ormai storici: Raffaele, Renato, Franco, Angela e tanti altri.

Qual è il segreto del successo di Un Posto al Sole? Semplice: la produzione racconta le vicende dei personaggi in modo molto semplice e realistico, favorendo una sorta di immedesimazione con le situazioni che si propongono. Intanto, però, negli anni ci sono stati tanti attori che hanno interpretato ruoli importanti ma, in particolare, nella storia di Un Posto al Sole ci sono quattro personaggi che, forse, il pubblico oggi non ricorda più. Vediamo insieme chi sono.

Un Posto al Sole : primi due personaggi storici

Nella storia della soap opera ‘made in Sud’ di grande successo, spunta dal calderone del passato la grandissima attrice Serena Autieri: ricordate il suo ruolo di Sara De Vito di Un Posto al Sole?

Ebbene sì, la Autieri è stata una punta di diamante della soap tra il 1999 e il 2000. Il personaggio che lei interpretava era quello di una giovane dallo spirito libero e dalle situazioni familiari di difficoltà. Il sogno della giovane Sara era quello di diventare una cantante e per un breve periodo aveva avuto anche una storia d’amore con l’altro personaggio della soap, Michele.

Il secondo personaggio storico è stato quello interpretato da Flavio Gismondi nei panni del 17enne Gianluca Palladini. Il giovane, ad Un Posto al Sole, era coinvolto sia nella storia d’amore con Rossella, che nel difficile rapporto con il padre, Alberto Palladini.

Chi sono gli altri due personaggi della soap?

Dai ricordi della storia di Un Posto al Sole, ricordate anche l’attrice Gioia Spaziani nel ruolo di Gio’? Il suo personaggio era quello di una ragazza dal passato difficile ma dalla grande dolcezza e gentilezza. Nelle trame della soap, Gio’ si era anche innamorata di Franco, un amore che si è poi trasformato in amicizia e aveva avuto anche una figlia di nome Stella.

Infine, nelle puntate del passato, un’altra protagonista è stata l’attrice Valeria Morosini che ha interpretato il ruolo di Emma Contini, la bellissima bionda della soap, una ragazza sognatrice che si era innamorata di Michele. La giovane Emma aveva il sogno di diventare giornalista, riuscendoci solo per metà. Il suo personaggio esce di scena per un po’ e poi ricompare per cominciare una relazione stabile con Dado, un giovane sciupa femmine.