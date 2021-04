Un Posto al Sole, anticipazioni del 16 aprile: la decisione inaspettata di Serena

Le nuove puntate di Un Posto al Sole continuano ad allietare i tanti telespettatori di Rai Tre che seguono con grande affetto le vicende del Caffè Vulcano e di Palazzo Palladini. Per quanto riguarda le novità relative a Serena e Filippo, la mamma della piccola Irene dopo aver ricevuto la telefonata inaspettata di sua madre da Berlino, è rimasta abbastanza scossa. Scopriamo quello che accadrà nella puntata di venerdì 16 aprile.

Il cambio di rotta

Se Serena Cirillo ad Un Posto al Sole sembrava essere una delle protagoniste più discusse dell’ultimo periodo, si ritrova ad affrontare un periodo abbastanza tortuoso. Infatti, la moglie di Filippo, nonostante la dolce attesa, è sempre molto premurosa nei confronti delle condizioni di salute di quest’ultimo. Serena, infatti, non voleva accettare la proposta di sua madre di giungere a Berlino. A quanto pare, però, Filippo sembrerebbe rappresentare l’ago della bilancia in positivo. Riuscirà a convincere sua moglie a raggiungere mamma e sorelle in Germania. La cara Cirillo, però, non si recherà da sola a Berlino. Infatti, come giusto che sia, con lei andrà anche la piccola Irene. Proprio per tale ragione, la piccola di casa dovrà separarsi dai cuginetti Bianca e Jimmy. Quest’ultimo, in modo particolare, non accetterà di buon grado la partenza di Irene.

Leggi anche -> Un posto al sole, ritorna Marina? Nina Soldano rompe il silenzio, verità inaspettata

I tentativi di Alberto

Nella puntata di venerdì 16 aprile ad Un Posto al Sole, Alberto Palladini farà di tutto per conquistare nuovamente la cara Clara Curcio. Quest’ultima, mamma di Federico, dopo le ultime disavventure col suo compagno, ha deciso di allontanarsi da lui e ritrovare un po’ di meritata serenità. Anche se, proprio nell’ultimo periodo, sembrerebbe essere quasi convinta del fatto di voler dare un’ulteriore chance all’uomo.

Chi però sembrerebbe non volerle dare ampio spazio è il caro Patrizio. Quest’ultimo, infatti, sempre più invaghito di lei, le sta vicino al fine di darle le giuste attenzioni che ultimamente le sarebbero mancate più del dovuto. Non è dato sapere, però, se nei prossimi appuntamenti con la soap campana, ci possa essere un colpo di scena rilevante anche nel loro rapporto crescente.

Un Posto al Sole e la giornata intensa di Speranza

Ad Un Posto al Sole, Rossella è sempre più convinta di tagliare ogni tipo di rapporto con Patrizio in seguito al suo tradimento con Clara Curcio. In realtà, però, le attenzioni della figlia di Silvia, sarebbero tutte da ricondurre ora alla tesi universitaria ormai imminente. L’altra protagonista femminile della soap, giunta da poco, è Speranza Altieri, nipote della cara zia Mariella.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni di giovedì 15 aprile: proposta indecente per Serena

La figlia di Espedito, nella puntata di venerdì 16 aprile, si ritroverà a trascorrere una giornata con il marito di sua zia, Guido Del Bue. Nel frattempo, però, Vittorio e Samuel continuano a guardarla nel suo lato più sensuale e speciale in quanto è riuscita a conquistare i loro cuori.