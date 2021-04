Ballando con le stelle, Milly Carlucci furiosa: cosa sta succedendo

L’account Twitter di Ballando con le stelle ha attirato, nelle ultime ore, l’attenzione del pubblico della rete per un post volgare. Sulla questione è intervenuta Milly Carlucci, che si è espressa duramente sull’accaduto.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle si è conclusa con la vittoria di Gilles Rocca e, in attesa della prossima stagione dello show di Rai 1, pare che gli addetti ai lavori siano già alla ricerca di nuovi concorrenti. Proprio negli ultimi giorni è spuntato il nome di una delle possibili candidate, mentre nelle ultime ore Ballando con le stelle è finito al centro della polemica per un fatto increscioso.

Sull’account Twitter del programma è spuntato un post volgare ed irriverente che ha fatto strabuzzare gli occhi al pubblico della rete. “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei ce**i, era una cosa che amavo da morire”, si leggeva nel tweet immediatamente rimosso dalla Rai. Lo screenshot, però, ha fatto in pochissimo tempo il giro della rete e, mentre i vertici di Viale Mazzini hanno avviato degli accertamenti per comprendere cosa sia successo, Milly Carlucci è intervenuta per bollare l’accaduto come qualcosa di “intollerabile”.

Ballando con le stelle, account hackerato?

A seguito del post volgare pubblicato sul profilo Twitter di Ballando con le stelle e dopo i commenti iniziati a girare in rete, la Rai si è sentita in dovere di intervenire per fare delle pubbliche scuse.

“La Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo Twitter di Ballando con le stelle – si legge nel comunicato – . E’ in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato”.

Così come sospettato da molti, dunque, non sarebbe stato il social media manager di Ballando con le stelle a pubblicare quel post volgare, ma tutto sarebbe stato frutto di un attacco hacker.

“La Rai sta procedendo alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo Twitter di Ballando Con le stelle”, ha sottolineato ancora la tv di Stato.

Milly Carlucci furiosa su Twitter

A voler dire la sua su quanto successo è stata anche Milly Carlucci, conduttrice e volto simbolo di Ballando con le stelle.

Attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato furiosa l’accaduto definendo il tutto “gravissimo e intollerabile”.

“Mi è stato segnalato che dall’account di Ballando con le stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto – ha sbottato sui social la Carlucci – .Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso”.

“E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi”, ha aggiunto la conduttrice indignata e disgustata per quanto successo.