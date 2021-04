Alessandra Tripoli, cosa fa oggi l’ex ballerina di Ballando con le Stelle: mamma super

Dalla pista di Ballando con le Stelle, al ruolo di mamma a tempo pieno: ecco com’è cambiata la vita di Alessandra Tripoli, ex ballerina del talent show di Milly Carlucci.

Il pubblico italiano ha imparato a conoscere ed apprezzare Alessandra Tripoli quando ha fatto parte del corpo di ballo della trasmissione di Ballando con le Stelle. E’ stata una delle maestre più stimate ed apprezzate del talent show di Milly Carlucci, ed è per questo che, una volta lasciato il programma, l’interesse del pubblico per la vita privata di Alessandra Tripoli, la bellissima ballerina siciliana, non è mai scemato.

I fan, così, hanno continuato a seguire la loro beniamina sul suo profilo Instagram, dove la ex ballerina è molto attiva e condivide costantemente parti della sua vita. Espatriata ad Hong Kong, dove vive con il marito per motivi di lavoro, nella nuova città Alessandra Tripoli si è costruita la sua famiglia, con la nascita del suo primogenito.

Lontana dalla sua terra e dai suoi affetti, la Tripoli porta avanti con determinazione il suo progetto di vita che ora, momentaneamente, è cambiato: appese le scarpe della danza al chiodo, solo transitoriamente, oggi Alessandra è una super mamma.

Alessandra Tripoli, cosa fa oggi? Eccola super mamma

Basta sfogliare il suo profilo Instagram, molto aggiornato, per rendersi conto di com’è cambiata la vita della ex ballerina del varietà di Rai 1, Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli.

In pole position, nella sua scala delle priorità, c’è adesso il suo piccolo ometto Liam, nato nei primi giorni dello scorso gennaio 2021.

Alessandra Tripoli oggi è in primis una mamma, o meglio, una super mamma che sta crescendo il suo primo figlio nella città di Hong Kong, lontana dalla sua famiglia e dalla sua Sicilia. E’ alle prese con l’allattamento e dai social, condivide la sua esperienza e lascia consigli alle neo mamme come lei.

Parla della stanchezza fisica che spesso una mamma prova nell’accudire il proprio figlio neonato, così com’è capitato a lei, visto che trascorreva dalle sei alle otto ore ad allattare il piccolo Liam ed è per questo che è ricorsa al ‘tira-latte’, in modo che di notte suo marito Luca potesse aiutarla.

Inoltre Alessandra Tripoli ha informato i suoi follower che da due mesi ha ripreso anche a lavorare ed allenarsi però ammette di aver indossato tacchi vertiginosi, abiti meravigliosi e ballato su note sensuali ma di non essersi mai sentita donna così come oggi che è una mamma.

Alessandra Tripoli e l’amore per Luca

Una mamma dolce e accorta con il proprio Liam ma anche una moglie molto innamorata del suo Luca Urso, al quale dedica parole piene d’amore: “Potrebbe sembrare insensato ma volevo che fosse il padre dei miei figli, prima ancora di pensare a lui come marito” ha così scritto su Instagram la ex ballerina di Ballando con le Stelle.

A legare la coppia è la passione per la danza, essendo entrambi ballerini: Luca Urso è un noto ballerino di latino – americano. Ballando, ballando è scoccata la scintilla che li ha portati all’altare nel 2016. Un matrimonio celebrato a Misilmeri, una località in provincia di Palermo, terra d’origine della coppia e curato nei minimi dettagli dal wedding planner d’eccezione, Enzo Miccio.

Oggi la coppia ha suggellato l’unione della propria famiglia con la nascita di Liam e Alessandra Tripoli continua a rinnovare l’amore pubblicamente per il suo Luca.