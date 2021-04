Questa giovane ragazza, dai capelli castani e gli occhi scuri e intensi è la splendida figlia di uno dei giudici più amati del talent show di Amici. Sapete chi è e come si chiama sua mamma?

E’ figlia d’arte, questa giovane donna dai capelli color castano naturale e da uno sguardo molto profondo e intenso. Il suo nome è Sara Capitta e sua madre, oltre ad una dei giudici più apprezzati e stimati del talent show di Maria De Filippi, è da sempre una delle più grandi artiste del mondo dello spettacolo italiano.

In questa foto pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram, la giovane Sara è di profilo, con una lunga treccia di lato e una grande eleganza e sensualità, ereditata da sua madre. La ragazza, essendo bilingue, aggiunge in didascalia una citazione di un brano in inglese dei The Platters, tratto dal brano Smoke Gets In Your Eyes.

Avete capito chi è la mamma della splendida Sara Capitta? Vediamolo insieme

Da Amici: ecco la figlia di uno dei giudici più amati

Sara Capitta è la primogenita di una delle artiste più amate dal pubblico italiano e da sua madre ha ereditato tutta la bellezza e l’eleganza che ha, oltre ad una fisionomia molto simile seppur varia solo nei colori dei capelli e degli occhi.

Infatti Sara è la figlia della grande e talentuosa Lorella Cuccarini, oggi giudice affermato del banco di Amici.

La giovane Sara Capitta è nata il 4 agosto 1994, dal matrimonio di mamma Lorella con il marito Silvio Testi, noto produttore cinematografico e all’anagrafe Silvio Capitta. Sara nel 2016 si è laureata in Management in Svizzera ed oggi lavora nel settore immobiliare a Milano e sogna di diventare un’affermata organizzatrice di eventi internazionali.

Sara è la prima dei quattro figli della coppia: ci sono infatti anche Giovanni ed i gemelli Giorgio e Chiara. Una famiglia numerosa e solida, con un matrimonio di successo, quello di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, che ha raggiunto un gran traguardo con ben 29 anni di nozze.

Lorella Cuccarini, grande artista e cuore di mamma

Il valore della famiglia, per la nota Lorella Cuccarini, ha sempre avuto un peso di rilievo nella sua vita ed è sempre riuscita a conciliare il tutto con la sua carriera di successo. Ad oggi, Lorella Cuccarini può tirare le somme e definirsi una delle più grandi ballerine e soubrette italiane, oltre che una mamma amorevole e sempre presente per i suoi quattro figli.

La stessa Lorella Cuccarini, tempo fa, in un’intervista pubblica aveva parlato delle passioni dei propri figli, ammettendo che la sua speranza è quella di vedere i suoi quattro ragazzi crearsi le prospettive anche lontano da casa ma poi tornare sempre “qui “, in Italia, per realizzarsi.

“Per gli studi che ha scelto mia figlia Sara, andare all’estero era la soluzione ideale, ma anche per i miei tre figli più piccoli la prospettiva è quella” aveva così commentato mamma Lorella, rispetto al percorso di studi fatto da Sara. Il traguardo della laurea è stato momento di grande orgoglio per i suoi genitori, oltre al fatto che la giovane Capitta ha dimostrato di avere, oltre alla bellezza ereditata da mamma, anche la grinta e la determinazione della Cuccarini.

In una delle rare interviste di Sara Capitta, rilasciata al settimanale Gente, la primogenita di casa aveva ammesso di avere un atteggiamento molto responsabile, soprattutto verso i suoi tre fratelli minori: “Quando i miei erano fuori ho sempre sentito l’esigenza di occuparmi di loro e di gestire il gran baccano che facevano in casa” ha confessato la figlia di Lorella Cuccarini.