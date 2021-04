Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano e Marco, Giacomo bacia..

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, che verrà trasmessa come sempre alle 14.45 su Canale 5, sarà sicuramente all’insegna delle emozioni. Soprattutto pensando alle cose in sospeso lasciate nella puntata di ieri..

Ida Platano e Marco

La puntata di oggi 15 aprile di Uomini e Donne, sarà sicuramente ricca di avvenimenti. Senza le anticipazioni ufficiali non ci resta che attendere la messa in onda per gustarle fino all’ultimo minuto, ma ci basta poco per immaginare cosa ci aspetta, visti i colpi di scena di ieri.

Come sanno i telespettatori, Ida Platano è tornata in gioco. Maria De Filippi l’ha annunciata e lei è arrivata in studio, sfoggiando il suo nuovo look caratterizzato da una chioma lunga e più scura. La dama visibilmente emozionata, ha detto di stare bene e che è pronta a ricominciare. Tra i cavalieri del parterre maschile Ida ha confessato di essere stata colpita da Marco, una new entry che sicuramente farà strage di cuori anche tra il pubblico a casa. “Sono di Roma e sono un insegnante e personal trainer” ha fatto sapere . Alla fine i due ballano insieme. Oggi si scoprirà cosa si sono detti? Potrebbe nascere la scintilla? La nuova avventura di Ida è dunque già incominciata.

Isabella Ricci, la dama che piace a Gianni e Tina

Intanto Tina è rispuntata, anche se solo attraverso un collegamento, facendo felici i fan che da settimane chiedono il suo ritorno in studio. L’opinionista è riuscita a dire la sua su Gemma e non sono mancati i battibecchi che tanto mancavano ai fedelissimi del dating show di Maria De Filippi.

Tra i protagonisti di oggi, tuttavia, potrebbe esserci Isabella Ricci, la dama che, anche se arrivata da poco è riuscita a raccogliere consensi sia tra il pubblico che da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. La dama che è molto diversa da Gemma, si sta dimostrando ferma nelle sue decisioni anche se non le manca il romanticismo e il desiderio di cercare l’amore. Lei stessa ha più volte dichiarato di non tuffarsi a capofitto nelle conoscenze ma di andarci piano senza crearsi illusioni.

Giacomo e Martina del trono classico

Raccontate le ultime novità su Massimiliano Mollicone, che in esterna a telecamere spente ha baciato Vanessa, il trono classico potrebbe proseguire oggi con le vicende di Giacomo Czerny. Il percorso di quest’ultimo sta appassionando in particolar modo il pubblico. Giacomo infatti come Massimiliano ha baciato fuori dalle telecamere Carolina suscitando una reazione da parte di Martina.

Il tronista vive la sua conoscenza con Carolina tra alti e bassi con lei che continua a ribadire di non sentirsi tanto desiderata da lui. Che sia Martina la corteggiatrice che sta facendo battere più forte il cuore di Giacomo? Oggi si saprà qualcosa di più.